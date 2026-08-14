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電信獲利王調高獲利預估 台灣大：營業利益年增7%至9%
台灣大（3045）今年前7月營業利益140億元，年增16%，每股純益3.32元，拿下電信每股獲利王，台灣大14日宣布，在不含精誠收購案情況下，上修2026年獲利預估，營業利益年增率從原本的1%至2%，提升至7%至9%。
台灣大今年1月公布2026年業績展望，當時預估營收可望成長5%至7%，電信業務營收年增率約5%至7%，營業利益成長1%至2%，電信業務營業利益年增4%至6%。
持續穩坐電信每股獲利王後，台灣大今日宣布，2026年獲利展望上修（不含精誠資訊收購案影響），營收及電信業務營收成長幅度維持5%至7%；營業利益年增率從原本的1%至2%，提升至7%至9%，電信業務營業利益從年增4%至6%提升至成長13%至15%。
台灣大日前公布，受惠三大成長飛輪全速運轉， 7月合併營收161.7億元，年增7.1%，導入AI，帶動營運槓桿提升、成本與費用結構性下降，營業利益19.5億元，年增12%，加上業外處分投資利益，稅後純益14.1億元，年增17.2%，每股純益0.46元。
累計前7月台灣大合併營收1,153.8億元，年增4.2%，營業利益140.0億元，年增16%，稅後純益為100.9億元，年增23.9%，每股純益3.32元，年增23%，再度拿下單月及累計前7月電信每股獲利王。
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