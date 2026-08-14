快訊

不是護理師！離婚風波不斷 陳幸妤再爆趙建銘出國同行對象是女大生

散戶還在怕、籌碼沒回來 分析師剖析「假破底真穿頭」：大盤將再創歷史新高

115年總預算通案先刪480億元 媒宣費除法定支出統刪50%

聽新聞
0:00 / 0:00

電信獲利王調高獲利預估 台灣大：營業利益年增7%至9%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大持續穩坐電信每股獲利王。 聯合報系資料照
台灣大持續穩坐電信每股獲利王。 聯合報系資料照

台灣大（3045）今年前7月營業利益140億元，年增16%，每股純益3.32元，拿下電信每股獲利王，台灣大14日宣布，在不含精誠收購案情況下，上修2026年獲利預估，營業利益年增率從原本的1%至2%，提升至7%至9%。

台灣大今年1月公布2026年業績展望，當時預估營收可望成長5%至7%，電信業務營收年增率約5%至7%，營業利益成長1%至2%，電信業務營業利益年增4%至6%。

持續穩坐電信每股獲利王後，台灣大今日宣布，2026年獲利展望上修（不含精誠資訊收購案影響），營收及電信業務營收成長幅度維持5%至7%；營業利益年增率從原本的1%至2%，提升至7%至9%，電信業務營業利益從年增4%至6%提升至成長13%至15%。

台灣大日前公布，受惠三大成長飛輪全速運轉， 7月合併營收161.7億元，年增7.1%，導入AI，帶動營運槓桿提升、成本與費用結構性下降，營業利益19.5億元，年增12%，加上業外處分投資利益，稅後純益14.1億元，年增17.2%，每股純益0.46元。

累計前7月台灣大合併營收1,153.8億元，年增4.2%，營業利益140.0億元，年增16%，稅後純益為100.9億元，年增23.9%，每股純益3.32元，年增23%，再度拿下單月及累計前7月電信每股獲利王。

台灣大 電信業 營收

延伸閱讀

台灣大溢價三成認購精誠 股民搶買、漲停排隊買單破20萬張

記憶體漲價竟也波及電子紙 元太獲利亮卻下修營收年增率 股價下挫

元太財報／上半年EPS 5.65元 營收、營業利益及淨利齊創歷史新高

欣新網財報／第2季每股賺0.93元 以3,150萬元參與軒郁私募案

相關新聞

收購精誠貢獻獲利試算出爐 台灣大：增持至58%能增加9.7億元

台灣大（3045）日前宣布公開收購全台最大資訊服務業精誠資訊，14日台灣大宣布，收購精誠後，貢獻台灣大獲利試算預估出爐，今年上半年持股11.86%，精誠貢獻業外獲利約1.97億元；公開收購增持39%至58%的情況下，獲利貢獻將分別增加6.53億元及9.7億元。

美祭出無人機高關稅 台灣取得15%不疊加、業者迎轉單契機

美國公布針對大型及具敏感功能無人機將加徵100%關稅，其中對台灣的稅率為15%且不疊加MFN。對此，行政院台美經貿工作小組表示，台灣屬適用相對較低稅率的國家，有助維持我國產品輸美之相對競爭優勢。預期在美國持續強化可信賴供應鏈及無人機市場需求成長下，我國業者將具有爭取潛在轉單及擴大輸美商機之機會。

電信獲利王調高獲利預估 台灣大：營業利益年增7%至9%

台灣大（3045）今年前7月營業利益140億元，年增16%，每股純益3.32元，拿下電信每股獲利王，台灣大14日宣布，在不含精誠收購案情況下，上修2026年獲利預估，營業利益年增率從原本的1%至2%，提升至7%至9%。

LG 攜手輝達全面推進實體 AI 雙足人形機器人明年首季亮相

LG 14日宣布擴大與輝達（NVIDIA）合作，雙方將共同推進機器人、AI工廠及未來移動三大領域。其中，LG正以輝達Isaac GR00T人形機器人基礎模型開發新一代雙足人形機器人，預計2027年第1季首度公開亮相；LG也將於今年內把輪式機器人LG CLOiD導入美國田納西州洗衣機產線，展開實際生產環境驗證。

南亞傳再調漲20%銅箔基板基材售價 公司回應了

市場今日流傳，南亞對客戶提出漲價函，因應銅箔、玻纖布、樹脂等原料成本大幅上揚，基板、基材售價將各調漲20%，9月1日起生效。南亞今日表示，漲價是事實，今年以來多次因應材料成本上漲，與客戶協商調漲產品價格。不過，該份文件並非公司正式對外發出的漲價通知，公司並未全面性、一次性向客戶調漲20%價格；惟電子材料價格今年以來分多次調整價格，累計漲幅已超過一倍。

推進矽光子傳輸時程 19家大廠攜手啟動CPO系統架構倡議

矽光子獨角獸 Lightmatter 今日宣布「Open Silicon Photonics for AI Systems」（AI 系統的開放式矽光子技術) 倡議，正式成為開放運算計畫（OCP）旗下工作小組。此次合作聯盟進一步擴大，由10家創始成員及9家新加入的企業共同參與，19家業者稍早發布OCP計畫白皮書，將作為共同封裝光學（CPO）共通架構藍圖的基礎，成為光子時代新標準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。