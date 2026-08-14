LG 攜手輝達全面推進實體 AI 雙足人形機器人明年首季亮相

LG 14日宣布擴大與輝達（NVIDIA）合作，雙方將共同推進機器人、AI工廠及未來移動三大領域。其中，LG正以輝達Isaac GR00T人形機器人基礎模型開發新一代雙足人形機器人，預計2027年第1季首度公開亮相；LG也將於今年內把輪式機器人LG CLOiD導入美國田納西州洗衣機產線，展開實際生產環境驗證。

LG與輝達於美國時間13日在輝達加州聖塔克拉拉總部簽署合作備忘錄，LG集團會長具光謨與輝達執行長黃仁勳均出席。這項合作也代表雙方關係從策略規畫走向實際執行，未來將成立由技術及業務專家組成的聯合工作小組，推動研發、場域驗證及商業化。

在機器人領域，LG新一代雙足人形機器人將採用輝達Jetson Thor作為機載運算平台，負責推理與控制，並導入Isaac GR00T及Halos機器人安全系統。LG也將整合集團內部資源，由LG電子、LG Innotek及LG新能源分別提供致動器、感測器與電池等關鍵技術。

除了人形機器人，LG預計今年內將LG CLOiD輪式機器人導入田納西州洗衣機工廠，透過真實產線測試持續改善性能及實用性，後續再逐步推廣至全球生產基地、家庭與商業空間。雙方也將以LG CNS的PhysicalWorks平台打造機器人資料工廠，進行資料蒐集、合成資料生成、模型訓練及驗證，強化LG正在開發的自有機器人基礎模型。

AI工廠也是此次合作重點。LG計畫於2027年上半年建置採用輝達Vera Rubin平台的AI工廠示範場域，並預定在2028年上半年以前，於南韓忠清南道天安市打造規模達80MW的LG AI工廠，用於推進實體AI與機器人基礎模型。LG將結合集團在資料中心散熱、電力、設計及營運等能力，驗證以輝達DSX架構為核心的端到端AI工廠解決方案，未來也希望以整套交鑰匙方案爭取全球大型科技客戶。

在智慧車領域，LG則將以輝達DRIVE Hyperion為基礎，開發下一代AI定義車輛高效能運算平台，整合LG既有的車載資訊娛樂系統及汽車軟體能力。LG希望藉此從目前以車載娛樂為核心的零組件事業，進一步切入自動駕駛，向全球車廠提供結合自駕功能與車內AI服務的整合方案。

具光謨表示，隨著雙方討論快速推進，AI工廠及實體AI的任務與目標已更加清楚，LG將加快建立具代表性的產業應用。黃仁勳則表示，實體AI的重要機會，在於賦予各種機器理解真實世界、推理並與人類安全共同行動的能力；LG的產品工程及製造實力結合輝達技術，可望加速機器人、AI工廠與自動駕駛進入下一階段。