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南亞傳再調漲20%銅箔基板基材售價 公司回應了

經濟日報／ 記者任君翔／即時報導
南亞董事長吳嘉昭。聯合報系資料照片
南亞董事長吳嘉昭。聯合報系資料照片

市場今日流傳，南亞對客戶提出漲價函，因應銅箔、玻纖布、樹脂等原料成本大幅上揚，基板、基材售價將各調漲20%，9月1日起生效。南亞今日表示，漲價是事實，今年以來多次因應材料成本上漲，與客戶協商調漲產品價格。不過，該份文件並非公司正式對外發出的漲價通知，公司並未全面性、一次性向客戶調漲20%價格；惟電子材料價格今年以來分多次調整價格，累計漲幅已超過一倍。

市場流傳的漲價函內容提到，近期因銅箔、玻纖布、樹脂等原料價格持續上漲，造成銅箔基板成本大幅上揚，公司雖已盡力吸收成本，但因增加幅度過大，須適度調整部分售價以反映成本，基板、基材將各調漲20%，自9月1日起生效。

南亞對此指出，今年以來確實因應材料成本上揚，逐步調漲產品價格，但該份文件並非公司對客戶正式提出的漲價通知，推測應是與特定客戶協商價格過程中的信件往來資料，可能為電子郵件中的部分內容遭截取。

南亞14日股價強勢大漲，以207.5元亮燈漲停，成交量同步放大至15.3萬張。

南亞並強調，因應各種材料成本上漲，確實持續與客戶協商、討論調漲產品售價，但並非一次性、單方面宣布調漲20%。公司均與個別客戶協調價格，較不會單方面發函宣布漲價。不過，因上游缺料情形嚴重、下游需求緊俏，今年以來已分多次調整電子材料價格，整體而言，今年累計漲幅已逾倍。

針對電子材料產品市況，南亞也表示，目前各項材料中，玻纖布缺料最為嚴重，銅箔情況也類似，使銅箔基板（CCL）連帶受影響。

南亞日前表示，美系四大雲端服務供應商（CSP）擴大資本支出，直接帶動供應鏈最上游電子材料面臨結構性缺貨、漲價。加上人工智慧（AI）伺服器因晶片面積擴大、層數增加、訊號傳輸速度與功耗暴增，對於中高階材料需求殷切，但新擴建產能卻受限於設備商供應能力，使電子材料面臨嚴重的供需缺口，市況暢旺。

因應需求緊缺市況，南亞指出，已陸續調漲玻纖絲、玻纖布、銅箔、銅箔基板等材料價格。其中，玻纖絲部分，因電子級細絲、低介電與低熱膨脹係數等特殊玻纖供應吃緊，南亞除配合市場需求，增加電子細絲與特殊玻纖產量外，也調漲價格。玻纖布則因產能提升、低熱膨脹係數布種銷售成長，並同步售價調漲。

銅箔也因高頻銅箔市場需求強勁，接單佔比提高，加上各規格均調漲加工費，市況呈「價、量齊揚」態勢。

此外，銅箔基板也因上游玻纖布原料供給緊張，同業原料取得受限，市場對南亞材料詢價及下單比例提升。同時，南亞表示，除加速擴大高階產品占比，中低階材料也依原料成本進行價格調整，預期進一步挹注8月、第3季營收提升。

針對下半年獲利展望，南亞也表示，受惠本業電子材料動能強勁，加上業外轉投資南亞科業績表現優異，預期獲利有望優於上半年；南亞上半年每股純益（EPS）5.17元，公司預期下半年也將超過5元，全年可望賺逾一個股本。

銅箔基板 南亞 調漲

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