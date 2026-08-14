多管齊下提升獲利 寶晶能源上半年營業淨利大增近八成

再生能源資產管理廠商寶晶能源日前召開董事會，通過2026年上半年合併財務報告。受惠於光儲業務發揮完整效益及綠電轉供效率提升，上半年合併營業收入達6.83億元，年增21.79%；營業毛利3.41億元，年增 41.75%；營業利益達2.70億元，更創下同期年增79.51%的顯著成長。

在稅前與稅後淨利部分，因2025年上半年曾認列太陽能工程統包商合約逾期賠償收入1.02億元，在基期比較含有一次性業外收益之影響下，導致今年上半年稅前淨利為1.94億元，稅後純益為1.50億元，分別較去年同期成長16.78%及5.49%。

寶晶能源表示，今年上半年營收大幅成長，主要歸功於三大動能：第一，旗下子公司於 2022 年取得全台最大的「光儲合一」標案（共計 26MW/69MWh），該業務自去年5月全面上線後，於 2026 年開始貢獻完整全年營收，成為公司穩定的獲利金雞母；第二，綠電併網容量增加2.71MW；第三，綠電轉供效率顯著優化。

在綠電銷售方面，寶晶能源百分之百持有的售電子公司「寶富電力」，扣除光儲業務後，所售出電力有超過 95% 係透過企業綠電採購合約（CPPA）供應予半導體等長期核心產業客戶，全力協助其落實 RE100 承諾；僅約 5% 餘電回售台電，主因夏季日照充沛超乎預期及瞬時發用電匹配等常態性因素。

受惠於價格高於台電躉售費率的 CPPA 轉供度數增加，公司售電業務毛利率由去年上半年的 50.57% 大幅提升至今年上半年的56.17% 。

寶晶能源進一步說明，由於太陽能發電無須購買煤炭、天然氣等燃料，售電成本主要為固定年限的發電設備折舊攤提；當發電量成長，固定成本被攤薄，毛利率即隨之拉升。以今年5月為例，單月營收創歷史新高，單月毛利率曾衝高至62.92%。

此外，寶晶能源積極強化內部營運費用管控，全面導入AI 工具落實精實管理，使今年上半年營業費用反而較去年同期大幅減少 21.23%，營運管理綜效大幅提升。

為深入培育AI人才並促進技術落地，寶晶能源於8月3日由資訊部門正式上線「生成式 AI 學習地圖資源網」，並同步推動「AI 專業能力三級認證制度」。制度上路不到十天，已有13位員工快速考取「銀牌認證」，並持續向「金牌認證」邁進。

寶晶能源表示，公司內部開發的「太陽能智能監控與維運系統」經三年來數十版迭代升級後，目前運行成熟；近期更即將推展「AI發電監測與預測機制」，將延伸發展太陽能資產管理業務，確保每一度綠電效益最大化。