南亞再發出漲價函！9月起銅箔基板基材售價調漲2成

AI資料中心大量建置，帶動上游高階電子材料漲價缺貨頻傳，台塑四寶之一的南亞再發出漲價函，表示銅箔基板因上游材料成本極大幅度上揚，包括基板及基材，自9月1日起將調漲售價2成。

南亞在提供客戶的漲價函中提到，近來因銅箔、玻纖布、樹脂等原料價格再持續上漲，造成銅箔基板成本極大幅度上揚。公司雖已盡力吸收承擔，惟因增加幅度過大須酌予調整部份售價以合理反映成本。南亞宣布，包括基板、基材將各調漲售價20%，9月1日起生效。

對此，南亞主管表示，近期銅箔基板等電子材料市場確實對生產者有利，是黃金時期，南亞各項電子材料，每個月都會視情況進行價格調整。受此激勵，南亞今天盤中股價攻上漲停板207.5元。

南亞表示，美系四大CSP（雲端服務供應商）擴大資本支出，直接帶動供應鏈最上游的高階電子材料出現結構性缺貨與漲價。加上AI伺服器因晶片面積擴大、層數增加、訊號傳輸速度與功耗暴增，對於中高階材料需求殷切，但新擴建產能卻受限於設備商供應能力，使電子材料面臨嚴重的供需缺口，市況暢旺。

南亞上週剛公布7月營收新台幣305.73億元，月增12.7%，年增44.5%，創下近49個月新高。

南亞分析各項電子材料近況，其中電子級細絲、低介電與低熱膨脹係數等特殊玻纖供應吃緊，南亞除配合市場需求，增加電子細絲與特殊玻纖產量外，也調漲價格。而南亞的玻纖布除了產能提升，低熱膨脹係數布種銷售大幅成長，並調漲售價。

銅箔方面，南亞表示高頻銅箔市場需求強勁，接單占比提高，加上各規格均調漲加工費，呈現價量齊揚。

銅箔基板也因玻纖布原料供給緊張，同業原料取得受限，市場對於南亞材料詢價及下單比例提升。