SEMICON Taiwan 2026大師論壇暨生態系高峰會 匯集十大科技領袖

國際半導體產業協會（SEMI）宣布，SEMICON Taiwan 2026大師論壇暨全球生態系高峰會將於9月2日首度全天登場，匯集十大科技領袖共聚一堂。

SEMICON Taiwan 2026實體展覽於9月2日至4日在台北南港展覽館盛大開展。SEMI表示，這次大師論壇暨全球生態系高峰會首度升級為全天規格，開幕主題演講嘉賓是Google AI與基礎架構資深副總裁暨首席技術專家Amin Vahdat。他將首度在亞洲公開發表主題演講，從客製化晶片、資料中心到高速網路的整合視角，分享AI基礎架構的未來藍圖，以及半導體生態系的演進方向。

同時，今年論壇首次畫分上、下午兩大主題場次，上午的「Ecosystem Executive Summit」場次講者陣容包括首次來台演講的啟諾迪（Qnity）執行長Jon Kemp，將以「微縮與堆疊」為題，闡述埃米世代下先進封裝與材料創新如何重新定義半導體的價值創造。還有科磊半導體產品與客戶事業群總裁Ahmad Khan是首度來台公開演講，將分享AI晶片製造複雜度持續攀升下，製程控制與技術如何加速良率提升，支撐先進晶片的規模化量產。默克集團執行董事會成員暨電子科技事業體執行長Benjamin Hein同樣是首次在台公開演講，將分享如何結合材料科學與整合式工作流程解決方案，以突破先進封裝日益攀升的複雜挑戰，加速半導體創新進程。

在下午場「CEO Summit」場次，則由微軟、美光、博通、英飛凌、Meta與輝達等六大巨頭分別聚焦AI時代的運算、記憶體、傳輸互連、電源、系統協同設計與基礎設施，剖析每一個技術層如何協同演進、共同推動超大規模AI系統加速部署。

這場次講者陣容包括微軟Azure雲端硬體與基礎建設總裁Rani Borkar、美光全球營運執行副總裁Manish Bhatia、博通核心交換事業部高級副總裁兼總經理Asad Khamisy、英飛凌首席營運長Alexander Gorski、Meta人工智慧與運算基礎副總裁唐春強、輝達技術長Michael Kagan等。

至於爐邊對談將首度集結台灣電子供應鏈五強同台，由日月光執行長暨SEMI全球董事會主席吳田玉，與台灣半導體產業協會理事長侯永清共同主持，並邀請聯發科副董事長暨執行長蔡力行、鴻海董事長劉揚偉，以及欣興董事長兼策略長簡山傑同台對談。