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國泰證券8月投資觀點：AI 成長動能延續 聚焦產業獲利機會

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
8月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察。
8月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察。

時序進入8月，全球金融市場持續聚焦美國貨幣政策、企業財報表現及地緣政治發展，隨企業獲利持續成長、通膨趨勢逐步回穩，整體經濟基本面仍具韌性。市場資金配置也從過去高度集中於科技股，逐漸擴散至醫療保健、金融等具獲利支撐的產業，投資機會更加多元。

國泰證券觀察，AI仍是當前驅動全球股市的核心投資主軸，但市場關注焦點已從「題材與估值」逐步轉向「獲利與落地應用」。隨著大型科技企業持續加碼AI基礎建設及雲端運算資源，企業資本支出動能維持強勁，美國科技龍頭仍具長期競爭優勢。值得注意的是，市場資金已開始從部分評價較高的AI概念股，擴散至醫療保健等基本面穩健且評價相對合理的產業，顯示AI帶動的投資熱潮正逐步外溢至更多受惠產業。

國泰證券進一步觀察日本市場，日本企業獲利穩健成長，加上日本央行維持溫和升息步調，以及資本市場改革持續推進等利多支撐下，基本面仍具吸引力。

近期日股續創新高，國際投資銀行普遍看好後市表現，有助吸引全球資金持續流入，在企業治理改善及政策紅利帶動下，可留意金融、消費、工業及科技等四大核心產業。其中，金融類股受惠升息環境帶來利差改善，可望持續成為市場焦點；而大型醫療保健與消費龍頭則兼具防禦性與成長性，適合穩健型投資人納入中長期配置考量。

整體而言，8月市場雖仍面臨利率、地緣政治與財報波動等短期變數，但企業獲利成長與產業升級趨勢並未改變。國泰證券建議投資人以中長期角度進行資產配置，持續掌握AI產業發展浪潮，同時關注日本及醫療保健等具基本面支撐的市場與產業。若市場因消息面出現震盪，可採取分批布局策略，透過多元配置掌握全球產業輪動所帶來的投資機會。

國泰 美國 地緣政治

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