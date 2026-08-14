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美祭無人機關稅　東元評估在美生產、為升無直接影響

中央社／ 台北14日電

美國總統川普（Donald Trump）13日宣布將對進口無人機及其零組件，徵收最高達100%關稅，其中對歐盟、日本、韓國及台灣等盟友產品課徵15%關稅。對此東元表示，無人機動力系統以商用和農用為主，未來評估在美國在地化生產可能性。

為升指出，觀察公開訊息，無人機反制系統並不在關稅課徵範圍內，無直接影響，持續關注全球市場法規演變。怡利電表示，主要應用於歐洲商用無人機產品，關稅政策對怡利電無影響。

路透社報導，白宮指出來自歐盟、日本、韓國、台灣、瑞士及列支敦斯登的無人機及零組件將課徵15%關稅，英國無人機課徵10%的從價關稅；白宮表示，相關關稅將在21天後生效。對於不涉及高度敏感用途的無人機零組件，白宮表示，相關關稅將在公告簽署180天後生效。

電機大廠東元上午接受記者詢問回覆，東元布局商用和農用無人機動力系統，應用領域涵蓋物流、消防救災、光電板清洗及農藥噴灑作業等場域，在台灣中壢廠已投資建立無人機動力系統產線，未來會評估在美國當地在地化生產無人機動力系統的可能性。

布局車用電子感測器與先進駕駛輔助系統（ADAS）的為升電裝，近期積極布局無人機反制系統。為升上午接受記者詢問回覆，為升無人機反制系統與報導提到的無人機載具屬於不同領域。為升表示，從目前公開的訊息來看，反無人機設備並不在這次關稅的課徵範圍內。

展望市場布局，為升說明，目前美國並不是主要目標市場，因此川普總統相關政策對為升現有業務跟營運沒有直接影響，但身為防禦技術廠商，為升會持續密切關注全球與美國市場的法規演變。

車用多媒體系統商怡利電子近期切入無人機成品與無人機引擎精密組件，怡利電接受記者電訪指出，相關引擎件主要應用在歐洲商用無人機產品，出貨以非北美市場為主，相關通路也不在美國市場，怡利電其他無人機應用專案，也以歐洲客戶為主，川普總統相關政策對怡利電並無影響。

關稅 東元 無人機

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