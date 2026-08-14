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國人上半年狂砸9.99兆元交易海外股市 凱基證券解析 AI 新戰局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券《超美股感SHOW》節目分析，目前AI競爭已進入新階段，市場震盪雖帶來短期波動，但也創造長期布局機會。凱基證券／提供
凱基證券《超美股感SHOW》節目分析，目前AI競爭已進入新階段，市場震盪雖帶來短期波動，但也創造長期布局機會。凱基證券／提供

台灣投資人布局海外市場熱度持續升溫，根據券商公會統計，2026年上半年海外證券交易金額已高達9.99兆元，短短半年就逼近2025年全年10.75兆元規模，顯示國人參與國際市場的投資需求持續攀升。

隨著AI浪潮席捲全球、科技產業持續擴大投資，美股已成為國人資產配置的重要市場。凱基證券表示，面對全球AI科技競賽加速升溫，從AI晶片、雲端基礎建設到智慧應用落地，新一波商機正由科技巨頭向更多產業鏈擴散，投資人關心焦點也從AI概念股漲跌，轉向如何掌握長期成長機會。

凱基證券指出，近年來不論是投資新手或資深投資人，對美股及國際市場的關注度明顯提升，如何從龐大資訊中掌握關鍵趨勢，已成為投資決策的重要課題。

因此，凱基證券持續透過專業研究內容、數位投資工具與市場觀點分析，協助投資人掌握全球市場脈動與長期投資機會，備受好評的YouTube節目《超美股感SHOW》更聚焦AI科技發展、美股展望、聯準會政策、美元與黃金走勢，以及全球資產配置等熱門議題，並導入美國知名研究機構Fundstrat最新觀點，將華爾街研究成果轉化為淺顯易懂的內容。

最新一集《超美股感SHOW》節目分析，目前AI競爭已進入新階段，市場焦點出現三大變化。首先，中國大陸開源模型快速崛起，全球AI競賽已從模型與算力競爭，逐步擴展至企業實際應用與商業變現能力；其次，在主權AI、邊緣運算及實體AI等新趨勢帶動下，AI紅利正由少數科技巨頭逐漸外溢至更多產業；最後，投資人更應聚焦企業獲利能力、競爭優勢與長期成長潛力，而非只追逐短線熱門題材。AI仍是未來數年全球最重要的投資主題，市場震盪雖帶來短期波動，但也往往創造長期布局機會。「超美股感SHOW」每月推出兩集，固定於周一上線，「凱基證券樂活投資人」YouTube官方頻道：https://kgis.tw/84sv39

看準台股與美股投資需求持續增溫，凱基證券推出「享投資 選凱基」新戶優惠活動，活動期間內，新開立台股及複委託帳戶並完成指定條件，即可獲得7-ELEVEN 500元數位商品禮券；完成台股交易後，每月最高再享700元手續費抵用金，活動期間累計最高可獲得8,400元手續費折抵金，合計最高回饋達8,900元；同時，不限新舊戶皆可參與的「夢想金啟航 投資帶你飛」活動，祭出總價值45萬元好禮，包含星宇航空北海道雙人商務艙來回機票、德國知名品牌登機箱及遠東SOGO百貨即享券等獎項。

即日起至9月底，投資人交易台股每滿5萬元或美股每滿1,500美元，即可獲得一次抽獎機會。此外，凱基證券「隨身e策略」APP整合市場資訊、研究報告、選股及回測工具，協助投資人掌握市場趨勢，並提供台股定期定額最低100元、美股定期定額最低10美元投資方案，協助投資人以更低門檻參與市場。

凱基 券商 雲端

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