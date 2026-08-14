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Ainos累積突破8.78億筆真實世界氣味與化學資料 強化ScentAI長期價值

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Ainos累積突破8.78億筆真實世界氣味與化學資料 23天成長43%。圖為Ainos董事長蔡群賢（Eddy）。記者簡永祥／攝影
Ainos累積突破8.78億筆真實世界氣味與化學資料 23天成長43%。圖為Ainos董事長蔡群賢（Eddy）。記者簡永祥／攝影

美商艾諾斯（Ainos）公司今日宣布，其環境偵測系統AI Nose平台已累積突破8.78億筆真實世界氣味化學資料，主要來自半導體製造與實際運作環境，成為公司推動Chemical Intelligence for Physical AI發展的重要里程碑。

Ainos表示自2026年7月21日公布累積約6.13億筆資料以來，Ainos資料規模已成長至約8.78億筆，短短23天新增約2.65億筆，增幅約43%。

隨著Ainos持續推進於半導體客戶製造場域部署1400套AI Nose系統，更多系統正逐步安裝並啟用，擴大由Physical Edge Nodes（物理世界邊緣節點）所組成的網路，持續產生專有真實世界資料，並導入ScentAI持續學習架構。

此次里程碑顯示Ainos 化學智能（Chemical Intelligence）策略中的三項核心要素正在同步發展：商業部署、專有真實世界資料，以及持續性的AI學習能力。

Ainos正持續將AI Nose系統部署於半導體製造環境，在實際製程條件下感知環境中的氣味與化學特徵。每一套啟用中的AI Nose系統皆可作為一個Physical Edge Node，產生真實世界資料並導入ScentAI學習架構，支援AI在不同操作條件、製程狀態與時間週期下進行辨識、比對與持續學習。

Ainos強調，公司正在建立一個商業部署與化學智能相互強化的循環；把商業部署轉化為持續累積的專有資料資產：更多AI Nose部署 → 更多真實世界資料 → AI持續學習 → 更強的環境辨識與分析能力 → 更高應用價值。

因此，相較8.78億筆資料，23天成長43%的里程碑所反映的資料累積速度更值得關注。隨著更多AI Nose系統上線，Ainos正在逐步形成「部署帶動資料、資料支持AI學習」的成長循環。

Ainos強調，這也是公司從AI Nose環境感知，進一步發展 化學智能轉化為實體AI（Physical AI ）的重要基礎。

隨著更多AI Nose系統上線，公司預期真實世界資料的規模與多樣性將持續擴大，進一步強化ScentAI的持續學習能力與化學智能的長期價值。

Ainos相信，化學智能的長期價值不只來自單一感測器或AI模型，而是來自實際物理世界部署與專有資料累積所形成的持續學習循環。

不同於主要來自網路或模擬環境產生的資料，Ainos所累積的資料來自真實半導體製程與實際運作環境，涵蓋不同時間週期、製程狀態與環境條件。

半導體 氣味 化學

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