快訊

放行無人機發展預算 國民黨團：634億元全數通過

蘋果「停產產品」新增2款！果粉搶翻「經典大改版iPhone」掰掰了

陳幸妤爆料「前夫偷吃診所護士」！這些星座愛吃窩邊草…趙建銘巨蟹座果然中

聽新聞
0:00 / 0:00

慧榮科技完成發行總額11.5億美元可轉債

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
慧榮科技總經理苟嘉章。圖／慧榮科技提供
慧榮科技總經理苟嘉章。圖／慧榮科技提供

全球 NAND 快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技今日宣布完成發行本金總額11.5億美元、2031年到期票面利率為0.00%優先可轉換公司債（以下簡稱「可轉債」），其中包括初始購買人全數行使額外購買本金總額1億5000萬美元可轉債之選擇權。本可轉債係依據經修訂的美國《1933 年證券法》第144A條規定，以私募方式發行予合理認定為「合格機構買方」之投資人發行。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，此次發行是公司的重要里程碑，獲得眾多機構投資人的支持，使公司得以將發行規模由原訂的8億美元擴大至11.5億美元。此次交易將大幅強化公司的財務體質，並提供所需資金，預期將加速推動快速成長的企業級開機碟儲存、Ferri車用及實體AI解決方案業務。由於解決方案產品需求持續成長，在第二季合計營收占比已接近30%，較一年前不到5%顯著提升。透過此次新增的11.5億美元零利率融資，將確保多項產品放量所需的零組件供應，同時將股權稀釋降至最低，進一步把握成長動能，創造獲利與強勁的現金流。

苟嘉章進一步表示，本可轉債將於2031年8月15日到期，除非於到期日前提前回購、贖回或轉換。可轉債的初始轉換價格約為每單位慧榮科技美國存託憑證（ADS）380.5美元；每單位ADS表彰慧榮科技四股普通股，每股面額為0.01美元。初始轉換價格較慧榮科技ADS於2026年8月10日在那斯達克最後成交價每單位230.61美元溢價約65.0%。若發生特定事件，轉換價格將依相關條款進行調整。

本次發行可轉債所得淨額為11.27億美元，此金額已扣除初始購買人折讓，但尚未扣除慧榮科技應支付的預估發行費用。慧榮科技擬將本次發行所得淨額用於一般公司用途，以及償還授信契約下的未償還款項。在上述資金實際運用前，慧榮科技可能將本次發行所得淨額投資於短期、投資等級的附息證券。

可轉債轉換時，慧榮科技將以現金給付該等可轉債的本金金額的方式（或如較低，則為轉換價值）結算每次轉換。若轉換價值超過本金金額，超出部分慧榮科技得選擇以現金、ADS，或兩者之組合進行結算。

慧榮科技 NAND 公司債

延伸閱讀

AI熱潮帶動籌資 超微擬透過發債募集40億至50億美元

英特爾發200億美元新股 上市以來頭一遭

AI 伺服器目標上調＋大手筆籌資！華碩鎖漲停、和碩衝百元

陳立武與家人皆有1舉動 財經名嘴克雷默更堅信英特爾

相關新聞

Ainos累積突破8.78億筆真實世界氣味與化學資料 強化ScentAI長期價值

美商艾諾斯（Ainos）公司今日宣布，其環境偵測系統AI Nose平台已累積突破8.78億筆真實世界氣味與化學資料，主要來自半導體製造與實際運作環境，成為公司推動Chemical Intelligence for Physical AI發展的重要里程碑。

慧榮科技完成發行總額11.5億美元可轉債

全球 NAND 快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技今日宣布完成發行本金總額11.5億美元、2031年到期票面利率為0.00%優先可轉換公司債（以下簡稱「可轉債」），其中包括初始購買人全數行使額外購買本金總額1億5000萬美元可轉債之選擇權。本可轉債係依據經修訂的美國《1933 年證券法》第144A條規定，以私募方式發行予合理認定為「合格機構買方」之投資人發行。

Neocloud新興雲端客戶大量找上門 鴻海、廣達、仁寶、和碩曝關鍵原因

大型雲端服務（CSP）業者今年資本支出衝破8,000億美元，成AI（人工智慧）伺服器採購主力，但令人矚目是，Neocloud新興雲端服務業者快速成長，成為鴻海（2317）、廣達、緯創及和碩及仁寶半年報法說會中大談的客戶新支線。

Google新機Pixel 11系列四連發「全漲價」 基本款記憶體容量縮水

Google在美國時間12日舉辦「Made by Google」活動，發表四款全新Pixel 11系列手機，包括Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL，以及旗艦折疊機Pixel 11 Pro Fold。受零組件缺貨漲價衝擊，Google手機基本款記憶體容量降低，全系列也漲價100美元。

台塑集團拓科技版圖 南亞科12吋廠落腳雲林、屏東

台塑集團擴張科技版圖，啟動歷年來最大投資。首波由今年集團獲利最豐碩的南亞科打前鋒，規畫在雲林及屏東各興建全新的12吋晶圓廠，切入次世代動態隨機存取記憶體（DRAM）及客製化DRAM。

群聯啟動轉型 邁向3.0時代

群聯執行長潘健成昨（13）日表示，因應AI帶動的龐大存儲需求浪潮，群聯啟動自我轉型，揮別傳統的消費性產品定位，全力邁向「群聯 3.0」時代，成為AI生態系統的核心玩家，從NAND控制晶片技術轉型向AI儲存、AI記憶體與AI基礎建設平台延伸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。