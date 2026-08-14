Neocloud新興雲端客戶大量找上門！鴻海、廣達、仁寶、和碩曝關鍵原因

大型雲端服務（CSP）業者今年資本支出衝破8,000億美元，成AI（人工智慧）伺服器採購主力，但令人矚目是，Neocloud新興雲端服務業者快速成長，成為鴻海（2317）、廣達、緯創及和碩及仁寶半年報法說會中大談的客戶新支線。

緯創、廣達及鴻海不約而同在剛結束的半年報法說會中，強調目前市場上能提供CSP客戶提供大規模高階AI伺服器設計、產能交付能力的業者相對有限，使競爭集中化，但特別的是，在這個供不應求的局面中，Neocloud客戶需求快速成長，也成為AI伺服器五哥客戶組合多元化的生力軍。

AI伺服器五哥透露，Neocloud客戶偏好客製化AI伺服器，且較無力接受客供料Consignment商務模式，意味代工廠資金墊付壓力較大，但相對來說，訂單毛利率比CSP客戶要好，故仍是非常不錯的客戶。

CSP貨都交不完！Neocloud上門求合作原因曝光

鴻海輪值CEO蔣集恆指出，AI 系統的複雜度極高，涵蓋高功率設計、液冷系統、系統整合、測試驗證以及高度客製化的需求，「進入的門檻只會越來越高」，廣達跟緯創也有同樣看法，且現階段光是CSP訂單都供不應求。

廣達13日法說也指出，除CSP客戶，市場上出現Neocloud新客戶，廣達也接到這類新興雲端客戶GPU伺服器訂單，現在已經小量出貨。廣達更透露，在產能供不應求下，為何還有Neocloud客戶業務，不是廣達去積極開發，而是因為關鍵晶片缺貨，這些客戶主動來尋求與廣達合作。

且在目前的市場環境下，新進競爭對手的威脅並不強烈，因此對廣達而言相對有利，不過與Neocloud客戶談代工模式，如希望對方客供料Consignment的難度也比合作已久的 CSP 客戶高，不過，新專案在利潤率上相對較好，未來比重會持續拉高。

鴻海、仁寶：年底前有貢獻

不過，鴻海今年AI伺服器客戶名單中，也增加新型雲端客戶Neocloud、大型語言AL模型客戶、主權AI及企業客戶，且鴻海強調，Neocloud客戶預計很快在今年底前看到營收實質貢獻。

仁寶今年首季伺服器業務相當去年全年，第2季度又有7~8成成長，公司表示，Neocloud客戶是仁寶現階段 AI 伺服器營收爆發的主要推手，會從第2季度持續到年底，至於一線CSP則有機會在大溪廠（負責 NPI、液冷與 L11 系統整合）以及美國德州（負責 L6 至 L11 整合）產能就位後產生貢獻，且1家美系大型企業客戶會在2027年首季放量，使全年業績3~4成是伺服器客戶。

和碩從NeoCloud出發搶攻CSP

和碩今年伺服器業務有10倍成長，初期策略也是先接Neocloud客戶，和碩指出，這類產品客製化程度高，和碩藉此鍛鍊內部工程師的技術與工廠營運能力，打底完成後再開始接觸大型雲端服務供應商，在客戶分工上，子公司永擎負責較小型的 Neocloud 與企業級客戶，和碩主攻大型客戶，雙方技術合作。

和碩談怎麼挑Neocloud客戶時，強調有三項標準：1. 檢視是否能為客戶提供軟體最佳化價值，且有大型 CSP 採用；2. 該新創的財務穩健度；3. 評估該專案對提升和碩工程與運作能力的幫助。

不過，Neocloud生意模式也跟CSP的代工業務不同，公司透露「會比較靠我們自己」且「要付出比較多的資金流」，似乎意味在晶片與零組件採購上，較需要先墊付相當龐大的備料資金，也因此，和碩也組織重組，將資源分配到爭取CSP客戶中。

Neocloud快速茁壯 40大雲端服務業者中已占9家

AI伺服器五哥客戶多元化，不只北美四大CSP訂單，Neocloud業務上也展現強勁生意動能，原因是AI雲端服務前40大名單已有明顯變化。

根據Synergy Research Group統計，2031年Neocloud業者市場規模達4000億美元，而今年雖4大CSP仍是雲端基礎建設最大供應商，但CoreWeave、OpenAI、Oracle、Crusoe、Nebius、Anthropic和Nscale等Neocloud客戶成長快速。

Neocloud龍頭是CoreWeave，2025年底已經擠入全球10大CSP雲端服務商排行，到今年首季，已有5家Neocloud業者擠入全球前30大，到6月底更有9家業者進入全球40大雲端服務業者排名中，其中CoreWeave算力建置從2026年第1季末的1GW提升至6月底的1.5GW，增幅50%，目前累計已建置51座資料中心。