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雲林迎南亞科 縣長張麗善：水電、人力 全力協助
台塑集團將雲林丶屏東規畫列入興建南亞科ＤＲＡＭ廠址，將以雲林優先啓動興建新十二吋廠，並展開環評作業。雲林縣長張麗善表示樂觀其成，並表示未來不論在土地、水電、人才、交通等，將會全力協助；屏東縣政府指出未接獲台塑接洽，縣府會做好準備「築巢引鳳」，提供行政協助。
張麗善透露，先前率縣府團隊拜會南亞科，並簡報與中科虎尾園區距離約僅三百公尺的虎尾產業園區廿九點七五公頃土地，以及目前包括交通網絡的連結和水電供應等相關條件現況及未來規畫。
對於南亞科有意進駐雲林，張麗善表達歡迎之意，並說近年和台塑企業各方面合作都建立信任及友善關係，將來如定案，縣府除了建廠基本條件全力協助之外，也會配合縮短行政作業等，創造與產業共好共榮的環境，永續發展。
雲林縣府表示，鑑於中科虎尾園區土地已趨飽和，縣府提前辦理「虎尾產業園區」報編，目的就是增加產業用地並與中科園區形成互補，目前園區開發計畫持續推進中。
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