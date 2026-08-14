台塑集團拓科技版圖 南亞科12吋廠落腳雲林、屏東

台塑集團擴張科技版圖，啟動歷年來最大投資。首波由今年集團獲利最豐碩的南亞科（2408）打前鋒，規畫在雲林及屏東各興建全新的12吋晶圓廠，切入次世代動態隨機存取記憶體（DRAM）及客製化DRAM。

據調查，考量建廠周邊基礎建設完整度及用水用電規畫，南亞科可能優先啟動在雲林產業園區建廠，切入第四代10奈米（1D）以下先進製程產品，迎接AI由雲端向邊緣端應用擴散所需的龐大記憶體需求。

台塑集團行政中心總裁吳嘉昭證實南亞科計畫在台興建新廠的規畫，不過礙於廠址還未核撥，不便透露最終落腳何處，但表明這是集團啟動多元布局，擴大投資「非常重要」一環，且投資金額將比即將在2028年量產的林口5A新DRAM廠3,000億元還要高。

AI造成記憶體嚴重缺貨，南亞科產能每個月拉滿仍無法滿足客戶需求，去年下半年即積極覓地建廠。今年3月，南亞科董事會宣布美國 SanDisk（晟碟） 與 Cisco（思科）、日本 Kioxia（鎧俠）、南韓SK海力士集團旗下的Solidigm，透過入股方式包產能，四家公司參與南亞科私募案，合計注資787.2億元，加速DRAM漲勢，也加速南亞科推進新廠建置。

由於台積電在國內大舉擴廠已讓電力供應緊張，南亞科眼看新廠落在北部無望，隨即向府院提出土地請求，最後由總統府祕書長潘孟安透過跨部會整合協助，列出可供南亞科建廠所需土地。

消息人士透露，南亞科經評估後，最後評選出適合建廠廠址，包括雲林產業園區及屏東科學園區，而潘孟安出身屏東，希望南亞科近4,000億元的投資計畫能優先在屏東科學園區落腳，不過，南亞科經多次考察後，認為屏科周邊基礎建設還未完善，新DRAM廠建廠完工時程與客戶需求無法銜接，傾向優先在雲林產業園區啟動建廠。

南亞科高層上周帶隊拜會潘孟安，提出可能會優先在雲林產業園區先興建12吋晶圓廠的規畫，但也表明會持續將屏東列入下一步建廠規畫計畫內，讓台塑集團這項在科技版圖最大投資案，優先在雲林啟動，至於詳細投資計畫將在取得土地後進行細部設計及環評作業，並將資金規畫交由董事會討論後再對外說明。