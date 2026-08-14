「因應AI變革」台塑集團布局4大領域

台塑集團大變身，啟動多元布局，鎖定記憶體、ＩＣ載板、玻纖布等高階電子材，和生技健康醫療，新電力與新能源及循環經濟與綠色產品四大領域， 開創集團發展新紀元。

台塑集團行政中心總裁吳嘉昭表示，這是因應ＡＩ應用為產業帶來快速變革，台塑集團因應變局所制定全新轉型和發展方針所展開的多元布局。

吳嘉昭指出，集團將今年以「多元布局，創新發展」為中心思維，推動「五大轉型」、聚焦「四大產業發展趨勢」，並布局七大發展重點，創造公司最大價值，今年首要工作即「加速轉型、引領未來、厚植實力、強化經營」。

他提及五大轉型將涵蓋產品轉型、事業轉型、能源轉型、低碳轉型及數位轉型，前四項轉型均屬於產業轉型，第五項則是建立及優化公司扎實且而效率的經營基礎。

而最受矚目是台塑集團列出今、明年七大發展重點，涵蓋印刷電路板為主軸的高階材料；半導體、載板製程用料；特用化學品及氣體；發展複合材料新事業；開創醫療材料新事業；拓展低碳回收綠色產品。

吳嘉昭說，集團加大投資即針對七大發展重點，鎖定四大領域擴大投資，四大領域包括記憶體及高階電子材料、生技與健康醫療、新電力與新能源及循環經濟與綠色產品。此外，記憶體與高階電子材料，則是這次集團轉型啟動新投資的重中之重。

吳嘉昭表示，除了南亞科啟動新建十二吋晶圓廠外，集團中南亞塑膠電子材料事業部也啟動在嘉義、樹林、桃園錦興及昆山等地擴建新廠，全面提升銅箔基板、環氧樹脂、玻纖布和銅箔產能。南亞電路板公司也啟動在彰濱工業區及廣東惠州興建新廠，全力提升ＡＩ伺服器所需的ＡＢＦ載板。

他強調，南亞科的ＤＲＡＭ、南亞的玻纖布等高階電子材料和南電的ＡＢＦ載板，是南亞集團支應ＡＩ快速發的三根柱子，必須在今、明兩年完成產能提升，支應ＡＩ產業快速發展對客製化記憶體和晶圓先進製程和先進封裝所高階電子材料等迫切需求。

至於在新電力與新能源布局，吳嘉昭說，集團除轉投資台塑新智能公司，以新世代電池支持電動車、儲能、軍工、微電機、人形機器人發展外，也投入開發高溫材料、導電材料、碳纖材料，以及晶圓載具等複合材料新產品；集團並成立電力工程部，未來將與國外公司合作，開發高階變壓器、特高壓設備，爭取強化電網韌性，成為電力系統解決方案提供者，以因應對電力需求愈來愈急迫的ＡＩ算力中心及資料中心發展。