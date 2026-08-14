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新聞分析／DRAM缺貨狂潮 台再成擴產基地

聯合報／ 本報記者簡永祥
記憶體缺貨潮，恐到2023年。路透
記憶體缺貨潮，恐到2023年。路透

華邦電董事會通過啟動高雄雙子星廠第二廠新建工程、ＤＲＡＭ大廠南亞科也在林口５Ａ新廠進行裝機之際，立刻啟動近四千億元的新十二吋廠投資，並全數導入先進極紫外光（ＥＵＶ）微影設備，投入第四代或第五代的更先進製程，生產次世代ＤＲＡＭ及客製化高頻寬記憶體，對照美光也買下原力積電銅鑼廠積極改裝，可確定這波ＤＲＡＭ缺貨大浪，強的讓各家廠商不得不擴產因應。

南亞科總經理李培瑛認為這波ＤＲＡＭ短缺，是ＡＩ發展速度超乎大家想像，因此改變過去ＤＲＡＭ產業循環。各家ＤＲＡＭ廠正因看到這波需求是結構性改變，才會重啟新一波擴產行動，而台灣再次成為全球ＤＲＡＭ擴產的重要基地。

美光今年三月完成收購力積電苗栗銅鑼Ｐ５廠，同時規畫在銅鑼興建第二座廠房。南亞科大手筆啟動５Ａ新廠，緊接著又要在雲林產業園區啟動新廠興建，後續不排除也在屏東科學園區建廠，希望在ＡＩ應用領域，扮演關鍵供應商。此外，華邦電也啟動高雄雙子星第二廠計畫。

當然還有不可忽視的重要玩家，包括南韓的ＳＫ海力士擴建龍仁與清州基地，三星也持續布局先進記憶體產能；中國長鑫則從DDR4逐步跨向DDR5、LPDDR等產品並持續擴充產能，全球ＤＲＡＭ競爭開始由過去韓美的三強寡占，加入中國新勢力。

法人圈分析，這些擴廠計畫，短期還不至於立即扭轉缺貨。因為興建一座全新晶圓廠，從興建、裝機、驗證到量產至少需要數年，因此今年至明年ＤＲＡＭ供需仍可能維持緊俏，但估計二○三○後，就得面臨ＡＩ資料中心及邊緣ＡＩ發展是否持續高速成長的考驗，屆時一旦不如預期，ＤＲＡＭ循環榮景可能會提前結束。

DRAM 缺貨 華邦電 南亞科

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繼華邦電董事會通過啟動高雄雙子星廠第二廠新建工程、ＤＲＡＭ大廠南亞科也在林口５Ａ新廠進行裝機之際，立刻啟動近四千億元的新十二吋廠投資，並全數導入先進極紫外光（ＥＵＶ）微影設備，投入第四代或第五代的更先進製程，生產次世代ＤＲＡＭ及客製化高頻寬記憶體，對照美光也買下原力積電銅鑼廠積極改裝，可確定這波ＤＲＡＭ缺貨大浪，強的讓各家廠商不得不擴產因應。

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