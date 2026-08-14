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Google新機Pixel 11系列四連發「全漲價」 基本款記憶體容量縮水

經濟日報／ 記者彭慧明黃晶琳、編譯劉忠勇／綜合報導
Google在台發表Pixel 11系列共4款新機。中央社
Google在台發表Pixel 11系列共4款新機。中央社

Google在美國時間12日舉辦「Made by Google」活動，發表四款全新Pixel 11系列手機，包括Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL，以及旗艦折疊機Pixel 11 Pro Fold。受零組件缺貨漲價衝擊，Google手機基本款記憶體容量降低，全系列也漲價100美元。

Google台灣硬體副總裁彭昱鈞表示，團隊從技術面持續優化，包括透過新一代SoC、系統優化帶動DRAM使用效率調整以及整體記憶體架構優化，改善裝置效能與使用體驗。今年的重點不僅在銷售量，更著重於讓更多使用者實際體驗Pixel與Google相關AI能力帶來的差異。

彭昱鈞表示，透過系統調教與優化，有助減少記憶體負擔，並以Gemini AI貫穿用戶手機多個應用提供服務，提供更多AI驅動的行動體驗。Gemini如今可跨應用程式叫外送、叫車及購買演唱會門票，也能代替使用者致電商家，新的Rambler語音輸入功能可整理使用者隨口說出的內容，刪除贅詞並轉成通順文字。

Pixel手機去年起改由台積電（2330）代工核心Tensor晶片，今年持續由台積電代工晶片，強化Gemini AI與相機影像能力。彭昱鈞強調，今年Pixel全系列的SoC晶片採用台積電3奈米改良製程生產，有更多的項目和台積電討論與修正，加上零組件供應鏈，Pixel 11系列手機堪稱「最有台灣味的手機」。

新推出的折疊機Pixel 11 Pro Fold較前代薄1毫米、輕近一成，內外螢幕亮度提高20%，外型仍採狹長設計。外媒報導，面對三星新款折疊機，以及市場預期蘋果將推出的折疊iPhone，外型可能顯得不夠新穎。但Pixel 11系列的競爭重點已從外型轉向AI能否真正代替使用者完成工作。

Google今年四款新機全系列調漲。Google力保基本款的Pixel 11（容量256GB/512GB）由29,990元起跳，與去年價格相同，但基本款記憶體由16GB降到12GB；Pixel 11Pro/Pro XL/11 Pro Fold（容量256GB/512GB/1TB）價格分別從36,990元、42,990元、60,990元起跳，較低容量產品的記憶體降至12GB。中華電信、台灣大昨日已經分別宣布展開預購、預約活動，搭配指定資費專案，手機零元起，將從8月20日連同全新Pixel Watch正式開賣。

Google 漲價 Pixel 記憶體 手機

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