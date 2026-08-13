快訊

影／交通癱瘓！日本千葉縣前所未有豪雨 水淹半台車、民眾困車站畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

人均季毛利創下1,025萬日圓新高 Appier導入AI讓員工變得「更會賺」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球企業都不否認AI（人工智慧）帶動轉型力量，但對於AI到底能為公司帶來利潤還是開支仍是討論的議題。Appier近期宣布第2季財報，在一片亮眼數字中，公布全公司因Agentic AI的全面導入，推動人均季毛利創下1,025萬日圓的新高（年增 38%）。Appier執行長游直翰開玩笑表示：「全都是真人賺的，不含機器人。」

他表示，這項數字在過去幾季快速成長，一年前人均季毛利為744萬日圓，一年後就突破千萬日圓，代表過去鼓勵員工和工程師使用Agentic AI策略正確，成長曲線快速向上，目前仍難看到「成長天花板」，他自己也在觀察，人與Agentic AI共事，能創造的價值能有多高。

游直翰創業前專研AI，當時精研AI自動駕駛，相信機器人、AI可以代替人類，做更多工作。創業Appier後，創業團隊致力於以AI帶動營運，但要讓客戶看到實際的投資回報率（ROI），唯有客戶看到AI能帶來實際報酬和獲利，才會將更多預算交給Appier執行。

近幾年AI到底會不會取代人力，始終是營運者和員工爭論的議題。游直翰很早就提出AI員工的觀點，鼓勵員工和AI員工共處共存，畢竟AI代理機器人可以不眠不休執行工作，人力不用跟AI競爭，應該專注於成為產品設計師，或用以提升生產力，人資、財務等部門都在使用AI小工具加速完成工作。

他強調，不用「AI取代人力」來思考，是AI賦能使人變得更強。每年公司仍投注大量預算，從去年第2季到今年第2季的一年之前，研發金額達5.47億日圓，主要用來改善模型、導入代理AI，這些工具則驅動營運流程改善以及做出更好的模型強化產品，帶來第2季營收、獲利、營業利益、毛利率等重要營收指標全部創高的成績。

良好營運帶來在手現金流穩定成長，近期不少企業已併購擴大規模，但游直翰指出，併購的目標要和公司的營運互補、有綜效，而現在代理式AI的能力太強，不少原先需要補強的功能或工具，透過內部以AI開發已經可以補上需求，併購反而不是現在最急迫的工作。

日圓 財報 機器人

延伸閱讀

擔心被取代…AI來襲 職場焦慮就醫增加

潘健成：是一輩子只有一次的機會 群聯加碼AI、年底拚500人等值產能

日本NEC設「AI無人」部門

影響有感？上班族估2.5年AI明顯影響工作 最受影響五大職業曝光

相關新聞

潘健成：是一輩子只有一次的機會 群聯加碼AI、年底拚500人等值產能

群聯（8299）執行長潘健成13日表示，面對美國企業來台延攬工程人才，群聯除持續加碼研發留才，也加速導入AI提高設計效率。截至6月，公司自行開發的AI工具已帶來相當於114名工程師的效率提升，年底目標進一步提高至接近500名工程師等值產能，讓既有人力創造更多產品與營收。

群聯不只賣模組！AI業務占38% 半年至一年拚出轉型成果

群聯（8299）正加速由控制晶片與模組供應商，跨向AI資料平台及完整系統方案。執行長潘健成13日表示，AI相關業務目前已占公司營收38%，其中企業級主碟占30%以上；真正代表Phison 3.0的AI資料平台也已正式商用，公司希望從今年第4季至明年第2季逐步放大營收，並在未來半年至一年讓市場看到轉型成果。

人均季毛利創下1,025萬日圓新高 Appier導入AI讓員工變得「更會賺」

全球企業都不否認AI（人工智慧）帶動轉型力量，但對於AI到底能為公司帶來利潤還是開支仍是討論的議題。Appier近期宣布第2季財報，在一片亮眼數字中，公布全公司因Agentic AI的全面導入，推動人均季毛利創下1,025萬日圓的新高（年增 38%）。Appier執行長游直翰開玩笑表示：「全都是真人賺的，不含機器人。」

漢翔AIxVNAV挑戰總統盃飛行場域 實際應用無人機視覺導航技術

漢翔（2634）今年發表「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」，繼5月份實機飛行展示成功後，本周(8/11)攜手合作夥伴Vantor公司，挑戰總統盃無人機競賽場域，在無GPS的測試條件下，依然穩定、順暢完成約2公里自主飛行任務。

無GPS也能正確導航 漢翔完成2公里自主飛行

漢翔前天前天攜手美國合作夥伴Vantor軟體公司，以「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」挑戰「總統盃無人機競賽」場域，並在無GPS的測試條件下，穩定、順暢地完成約2公里自主飛行任務，未來還將持續推動相關技術朝實際應用及國際市場發展。

施耐德電機與 AMD 共同發表首款 AMD Helios 機櫃級參考設計

法商施耐德電機 Schneider Electric 與超微半導體（Advanced Micro Devices, Inc）宣布，正式發布雙方共同開發並完成驗證的 AMD Helios機櫃級解決方案參考設計。此套參考設計為企業打造可擴展的基礎架構藍圖，協助企業更快速部署高密度 AI 應用環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。