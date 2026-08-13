人均季毛利創下1,025萬日圓新高 Appier導入AI讓員工變得「更會賺」

全球企業都不否認AI（人工智慧）帶動轉型力量，但對於AI到底能為公司帶來利潤還是開支仍是討論的議題。Appier近期宣布第2季財報，在一片亮眼數字中，公布全公司因Agentic AI的全面導入，推動人均季毛利創下1,025萬日圓的新高（年增 38%）。Appier執行長游直翰開玩笑表示：「全都是真人賺的，不含機器人。」

他表示，這項數字在過去幾季快速成長，一年前人均季毛利為744萬日圓，一年後就突破千萬日圓，代表過去鼓勵員工和工程師使用Agentic AI策略正確，成長曲線快速向上，目前仍難看到「成長天花板」，他自己也在觀察，人與Agentic AI共事，能創造的價值能有多高。

游直翰創業前專研AI，當時精研AI自動駕駛，相信機器人、AI可以代替人類，做更多工作。創業Appier後，創業團隊致力於以AI帶動營運，但要讓客戶看到實際的投資回報率（ROI），唯有客戶看到AI能帶來實際報酬和獲利，才會將更多預算交給Appier執行。

近幾年AI到底會不會取代人力，始終是營運者和員工爭論的議題。游直翰很早就提出AI員工的觀點，鼓勵員工和AI員工共處共存，畢竟AI代理機器人可以不眠不休執行工作，人力不用跟AI競爭，應該專注於成為產品設計師，或用以提升生產力，人資、財務等部門都在使用AI小工具加速完成工作。

他強調，不用「AI取代人力」來思考，是AI賦能使人變得更強。每年公司仍投注大量預算，從去年第2季到今年第2季的一年之前，研發金額達5.47億日圓，主要用來改善模型、導入代理AI，這些工具則驅動營運流程改善以及做出更好的模型強化產品，帶來第2季營收、獲利、營業利益、毛利率等重要營收指標全部創高的成績。

良好營運帶來在手現金流穩定成長，近期不少企業已併購擴大規模，但游直翰指出，併購的目標要和公司的營運互補、有綜效，而現在代理式AI的能力太強，不少原先需要補強的功能或工具，透過內部以AI開發已經可以補上需求，併購反而不是現在最急迫的工作。