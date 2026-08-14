台塑集團擴大投資四領域

台塑（1301）集團大變身，啟動多元布局，鎖定記憶體、IC載板、玻纖布等高階電子材料，還有生技健康醫療，新電力與新能源，以及循環經濟與綠色產品四大領域，開創集團發展新紀元。

台塑集團行政中心總裁吳嘉昭表示，AI應用為產業帶來快速變革，台塑集團因應變局，制定全新轉型和發展方針，展開多元布局。

吳嘉昭指出，集團將今年以「多元布局，創新發展」為中心思維，推動「五大轉型」、聚焦「四大產業發展趨勢」，並布局七大發展重點，創造公司最大價值，今年首要工作即「加速轉型、引領未來、厚植實力、強化經營」。五大轉型涵蓋產品轉型、事業轉型、能源轉型、低碳轉型及數位轉型，前四項轉型均屬於產業轉型，第五項則是建立及優化公司經營基礎。

台塑集團列出今、明年七大發展重點，涵蓋PCB為主軸的高階材料；半導體、載板製程用料；特用化學品及氣體；發展複合材料新事業；開創醫療材料新事業；拓展低碳回收綠色產品。

吳嘉昭說，集團鎖定四大領域擴大投資，包括記憶體及高階電子材料、生技與健康醫療、新電力與新能源及循環經濟與綠色產品。