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群聯啟動轉型 邁向3.0時代

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

群聯（8299）執行長潘健成昨（13）日表示，因應AI帶動的龐大存儲需求浪潮，群聯啟動自我轉型，揮別傳統的消費性產品定位，全力邁向「群聯 3.0」時代，成為AI生態系統的核心玩家，從NAND控制晶片技術轉型向AI儲存、AI記憶體與AI基礎建設平台延伸。

潘健成強調，群聯不僅將AI視為對外銷售的產品，在企業內部更強力推動AI落地應用，大量本地端AI伺服器，要求研發工程師每個月高度使用AI代理與Copilot來優化晶片設計周期。

潘健成透露，群聯已向台灣ODM廠大舉採購超過5,000萬美元（約新台幣16億元）的輝達GPU與伺服器，目標2026年底前，透過AI服務，為公司節省接近500個研發工程師人力。

群聯 晶片 控制晶片

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