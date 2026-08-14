聽新聞
0:00 / 0:00
群聯啟動轉型 邁向3.0時代
群聯（8299）執行長潘健成昨（13）日表示，因應AI帶動的龐大存儲需求浪潮，群聯啟動自我轉型，揮別傳統的消費性產品定位，全力邁向「群聯 3.0」時代，成為AI生態系統的核心玩家，從NAND控制晶片技術轉型向AI儲存、AI記憶體與AI基礎建設平台延伸。
潘健成強調，群聯不僅將AI視為對外銷售的產品，在企業內部更強力推動AI落地應用，大量本地端AI伺服器，要求研發工程師每個月高度使用AI代理與Copilot來優化晶片設計周期。
潘健成透露，群聯已向台灣ODM廠大舉採購超過5,000萬美元（約新台幣16億元）的輝達GPU與伺服器，目標2026年底前，透過AI服務，為公司節省接近500個研發工程師人力。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相
📢Turtle Beach Stealth Pro 2電競耳機開箱！可更換電池、音質驚豔 一鍵跨平台
📢行動電源哪裡回收？內行人曝1超商回收現賺回饋 3C商品獎勵金超誘人
📢 維修沒人關心…PTT沒落？資深鄉民封30年「永遠在野黨」：誰上任就罵誰
📢常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用
📢 16款iPhone變值錢！蘋果最新Trade in舊換新價格整理 6款掉價、它少700元
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。