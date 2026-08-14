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廣達AI伺服器訂單看到2028 財務長表示對未來兩年展望感到興奮

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
廣達昨（13）日舉行法說會。聯合報系資料照
廣達昨（13）日舉行法說會。聯合報系資料照

廣達（2382）昨（13）日舉行法說會，財務長楊俊烈表示，AI伺服器需求強勁，訂單能見度放眼到2028年，對未來兩年展望感到「相當exciting（興奮）」。廣達並調高今年資本支出，由原訂300億元增至400億元，調幅逾33%。

廣達砸重金擴產，以因應客戶需求，規劃2026年底AI伺服器新產能可望比去年翻倍成長，2028年產能將會比2026年再度翻倍增加。

廣達法說會重點
廣達法說會重點

廣達上半年伺服器業務強勁成長，AI伺服器占整體伺服器營收達75%至80%，預期下半年可望達80％，本季AI伺服器營收將持續季成長雙位數百分比，惟增幅會低於第2季水準；以2026年來看，全年AI伺服器營收將倍數成長。廣達昨天股價跌0.5元、收325元。

據了解，廣達AI伺服器業務已成為五大雲端服務供應商（CSP）供應鏈。楊俊烈透露，廣達當前AI伺服器主要營收來源為CSP大廠，也已拿下新興雲端（NeoCloud）客戶的AI伺服器及ASIC伺服器訂單，預期後續訂單來源可望更多元。

法人關注當前記憶體、處理器等伺服器零組件價格持續飆漲，對原先需要提前為客戶備料的代工廠而言，所需現金流瞬間增加，並且恐影響毛利率表現。

對此，楊俊烈表示，廣達部分客戶下半年將從傳統的買賣（Buy & Sell）模式，改由寄售（Consignment）模式，代表廣達現金流壓力會下降，後續會依個別客戶或專案持續溝通。

另一方面，輝達今年下半年進入全新Vera Rubin平台，法人詢問廣達在新舊產品轉換期狀況。

楊俊烈表示，新舊世代平台轉換過程相當平順，中間雖然有一至二個月交接期，但對營運並無太大影響。

廣達先前宣布買下友達華亞科學園區廠房，將擴充AI伺服器新產能。廣達指出，該廠房與廣達研發總部及其他生產基地鄰近，未來該廠房將可望成為公司AI伺服器新產能，預計2028年投入量產，且該廠房原先生產面板，已具備高電壓供應，符合未來AI伺服器出廠前的測試需求。

為持續擴充新產能，廣達並宣布，將對美國子公司增資9.73億美元（約新台幣312.71億元），應用在加州新產能擴充。因應車用智慧駕駛開發，亦將對德國子公司增資1,950萬歐元（約新台幣7.23億元）。

廣達 伺服器 營收

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