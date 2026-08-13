潘健成：是一輩子只有一次的機會 群聯加碼AI、年底拚500人等值產能

群聯（8299）執行長潘健成13日表示，面對美國企業來台延攬工程人才，群聯除持續加碼研發留才，也加速導入AI提高設計效率。截至6月，公司自行開發的AI工具已帶來相當於114名工程師的效率提升，年底目標進一步提高至接近500名工程師等值產能，讓既有人力創造更多產品與營收。

潘健成指出，群聯長年培養優秀工程師，若面對美商挖角卻無法把人才留下，將對公司長期發展造成損害。研發費用雖高，仍有持續投入的必要；群聯上半年研發費用占營收約22%，投入金額創下新高，下半年也將維持相同力道。

在人力配置上，群聯未來不會再大量增加傳統IC、ASIC、韌體及一般軟體設計新人，而是讓既有工程師搭配AI工具，提高設計效率。新增人力則集中在AI平台開發、AI軟體、部署推廣及業務拓展。

為此，群聯已向台灣ODM下單採購約1,500萬美元、約新台幣4.5億元的輝達GPU卡及AI伺服器，設備將陸續部署於公司機房及外部資料中心。潘健成表示，群聯以6月實際使用情況模擬後發現，地端伺服器若維持高使用率，成本可低於外部雲端AI服務。

擴大研發與AI投資，也讓群聯重新調整股利政策。公司過去多以稅後純益的55%作為配發參考，但董事會此次決定保留更多現金，避免先將獲利配出，再向銀行借款支應成長。

潘健成表示，群聯接下來將由穩定獲利、穩定配息的公司，轉向快速成長企業。AI帶來的機會可能「一輩子只有一次」，公司將把更多資金留在人才、研發及AI平台，爭取下一階段成長。