快訊

千萬本金拿不回…不動產業務遭控吸金20億 受害人每月多背7萬貸款

陳立武與家人皆有1舉動 財經名嘴克雷默更堅信英特爾

陳幸妤毀滅式爆料趙建銘 陳水扁疑不捨愛女發文：只是最基本尊重

聽新聞
0:00 / 0:00

群聯不只賣模組！AI業務占38% 半年至一年拚出轉型成果

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
群聯執行長潘健成。記者李孟珊／攝影
群聯執行長潘健成。記者李孟珊／攝影

群聯（8299）正加速由控制晶片與模組供應商，跨向AI資料平台及完整系統方案。執行長潘健成13日表示，AI相關業務目前已占公司營收38%，其中企業級主碟占30%以上；真正代表Phison 3.0的AI資料平台也已正式商用，公司希望從今年第4季至明年第2季逐步放大營收，並在未來半年至一年讓市場看到轉型成果。

對於外界將群聯視為模組廠，潘健成並不迴避。他表示，若從營收形式來看，群聯確實可被稱為模組廠，但與買進、組裝後再轉售的傳統業者不同，群聯產品從控制晶片、韌體到軟硬體整合，均由內部研發出發。

潘健成以蘋果及輝達為例指出，晶片設計可以是公司的技術核心，營收卻不必只靠出售晶片，也能透過模組及完整系統實現。輝達由GPU、板卡一路走向整櫃系統，群聯也將由控制晶片、模組進一步跨入AI資料平台，拉高產品價值。

潘健成指出，群聯企業級SSD市占率約1.9%；公司不會為了追求市占率全面擴張，而是將有限的NAND供應優先投入客製化、高毛利產品。企業級開機碟本季也在AI網路領域新增6項設計導入，近期再取得2家OEM客戶。

至於aiDAPTIV及群聯AI資料平台，目前營收仍小，但已不再只是概念驗證。公司已向醫院交付超過30項商業化方案，並服務超過20家中小企業及企業客戶，今年商業案目標超過100件，客群將擴及銀行、政府、教育及AI資料中心。

海外方面，群聯將由台灣市場向北美複製，除美國既有的聖荷西、科羅拉多據點外，也在加拿大溫哥華成立辦公室並招募團隊；另將透過馬來西亞拓展東南亞，並藉由印度合資公司服務當地中小企業。

群聯董事會也通過成立企業創投，初期投入2,000萬美元、約新台幣6億元，鎖定獨立軟體開發商及新創公司，協助更多應用進入群聯AI資料平台。潘健成表示，相關業務已投入三年半，現在終於開始看到商業化成果。

群聯 控制晶片 模組廠 晶片 潘健成

延伸閱讀

群聯財報／上半年EPS達187.43元、第2季118.57元

群聯上半年每股賺逾11個股本 擬配息60元

群聯法說會／第2季EPS 118.57元創高 上半年大賺187.43元、配息60元

先進製程權利金年增近四倍 M31：布局逐步進入收成期

相關新聞

潘健成：是一輩子只有一次的機會 群聯加碼AI、年底拚500人等值產能

群聯（8299）執行長潘健成13日表示，面對美國企業來台延攬工程人才，群聯除持續加碼研發留才，也加速導入AI提高設計效率。截至6月，公司自行開發的AI工具已帶來相當於114名工程師的效率提升，年底目標進一步提高至接近500名工程師等值產能，讓既有人力創造更多產品與營收。

群聯不只賣模組！AI業務占38% 半年至一年拚出轉型成果

群聯（8299）正加速由控制晶片與模組供應商，跨向AI資料平台及完整系統方案。執行長潘健成13日表示，AI相關業務目前已占公司營收38%，其中企業級主碟占30%以上；真正代表Phison 3.0的AI資料平台也已正式商用，公司希望從今年第4季至明年第2季逐步放大營收，並在未來半年至一年讓市場看到轉型成果。

漢翔AIxVNAV挑戰總統盃飛行場域 實際應用無人機視覺導航技術

漢翔（2634）今年發表「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」，繼5月份實機飛行展示成功後，本周(8/11)攜手合作夥伴Vantor公司，挑戰總統盃無人機競賽場域，在無GPS的測試條件下，依然穩定、順暢完成約2公里自主飛行任務。

無GPS也能正確導航 漢翔完成2公里自主飛行

漢翔前天前天攜手美國合作夥伴Vantor軟體公司，以「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」挑戰「總統盃無人機競賽」場域，並在無GPS的測試條件下，穩定、順暢地完成約2公里自主飛行任務，未來還將持續推動相關技術朝實際應用及國際市場發展。

施耐德電機與 AMD 共同發表首款 AMD Helios 機櫃級參考設計

法商施耐德電機 Schneider Electric 與超微半導體（Advanced Micro Devices, Inc）宣布，正式發布雙方共同開發並完成驗證的 AMD Helios機櫃級解決方案參考設計。此套參考設計為企業打造可擴展的基礎架構藍圖，協助企業更快速部署高密度 AI 應用環境。

Google Pixel 11全系列將登場！中華電信開放預購 手機0元起

Google發表全新 Pixel 11 系列，中華電信宣布，即日起開放 Pixel 11、 Pixel 11 Pro、 Pixel 11 Pro XL、Pixel 11 Pro Fold 預購，提供申辦新機搭配「精采5G」指定方案， Google Pixel 11 Pro XL 12GB+256GB專案價零元起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。