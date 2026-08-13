第2季全球OLED監視器出貨季增26.1% 華碩拉開與Samsung差距

根據TrendForce最新調查，2026年第2季全球OLED監視器市場展現強勁的成長韌性，第2季OLED監視器出貨量季增26.1%，與2025年同期相比，年增率高達98%，幾乎實現翻倍成長，顯見OLED顯示技術在電競與高階顯示市場的滲透率正在快速擴大。

TrendForce調查顯示，在各大品牌廠陸續推出新機種、帶動整體出貨量的同時，適逢中國大陸「618」年度大型電商節慶促銷檔期的拉貨效益加持，加上市場主力27吋QHD規格機種持續滲透與積極推廣，整體產業鏈動能全面升溫。

第2季OLED監視器前五大品牌出貨排名與第1季相同，華碩（ASUS）受惠於618促銷及中國網咖市場需求強勁，以23.1%的高市占率領先，蟬聯出貨第一。

Samsung以13.1%的市占率守住第二名，微星（MSI）得益於中國618促銷加持，拿下12.8%的市場，位居第三。值得注意的是，Samsung因逐步淡出大陸市場，未能享有此波節慶紅利，導致第2季市占顯著下滑，與MSI之間的差距大幅收窄至僅0.3個百分點。

AOC憑藉積極的新機布局與產品拓展，特別是在主力27吋QHD產品的強勢發力，加上中國大陸市場穩健需求助力，第2季以8.6%的市占率成功拿下第四名。

LGE以8.4%的市占率名列第五，其39吋WUHD高階機種第2季如預期順利放量，顯著拉升品牌OLED監視器的整體出貨表現，實現穩健的季成長。

TrendForce表示，在面板供應資源日趨充沛的優勢下，後進品牌迎來顯著的增量突破，出貨規模迅速擴張，正加速縮小與前幾大領先業者的差距，後續排名是否將因此出現變化，值得觀察。