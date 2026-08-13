快訊

由紅翻黑！台指期夜盤剛開盤跌破46K 期貨法人這麼說

「從不拿健保卡看診」假義消金髮YUKI再出庭 自曝藥袋印身分是女性

美國造不出破解伊朗的「特洛伊木馬」 華府3對策全有硬傷陷新泥淖

聽新聞
0:00 / 0:00

第2季全球OLED監視器出貨季增26.1% 華碩拉開與Samsung差距

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新調查，2026年第2季全球OLED監視器市場展現強勁的成長韌性，第2季OLED監視器出貨量季增26.1%，與2025年同期相比，年增率高達98%，幾乎實現翻倍成長，顯見OLED顯示技術在電競與高階顯示市場的滲透率正在快速擴大。

TrendForce調查顯示，在各大品牌廠陸續推出新機種、帶動整體出貨量的同時，適逢中國大陸「618」年度大型電商節慶促銷檔期的拉貨效益加持，加上市場主力27吋QHD規格機種持續滲透與積極推廣，整體產業鏈動能全面升溫。

第2季OLED監視器前五大品牌出貨排名與第1季相同，華碩（ASUS）受惠於618促銷及中國網咖市場需求強勁，以23.1%的高市占率領先，蟬聯出貨第一。

Samsung以13.1%的市占率守住第二名，微星（MSI）得益於中國618促銷加持，拿下12.8%的市場，位居第三。值得注意的是，Samsung因逐步淡出大陸市場，未能享有此波節慶紅利，導致第2季市占顯著下滑，與MSI之間的差距大幅收窄至僅0.3個百分點。

AOC憑藉積極的新機布局與產品拓展，特別是在主力27吋QHD產品的強勢發力，加上中國大陸市場穩健需求助力，第2季以8.6%的市占率成功拿下第四名。

LGE以8.4%的市占率名列第五，其39吋WUHD高階機種第2季如預期順利放量，顯著拉升品牌OLED監視器的整體出貨表現，實現穩健的季成長。

TrendForce表示，在面板供應資源日趨充沛的優勢下，後進品牌迎來顯著的增量突破，出貨規模迅速擴張，正加速縮小與前幾大領先業者的差距，後續排名是否將因此出現變化，值得觀察。

華碩 OLED Samsung

延伸閱讀

美光鎧俠被超車 長江存儲NAND出貨殺進全球前三 14%市占逼近關鍵門檻

超越鎧俠、美光？機構：長江存儲NAND市占躋身全球前三

京東方傳打入iPad Air鏈 力拚成為OLED第二供應商

市占率跌至0.1%！三星大舉收縮中國手機線下門市 消費市場撤退背後的「供應鏈深耕」戰略

相關新聞

Google Pixel 11全系列將登場！中華電信開放預購 手機0元起

Google發表全新 Pixel 11 系列，中華電信宣布，即日起開放 Pixel 11、 Pixel 11 Pro、 Pixel 11 Pro XL、Pixel 11 Pro Fold 預購，提供申辦新機搭配「精采5G」指定方案， Google Pixel 11 Pro XL 12GB+256GB專案價零元起。

無GPS也能正確導航 漢翔完成2公里自主飛行

漢翔前天前天攜手美國合作夥伴Vantor軟體公司，以「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」挑戰「總統盃無人機競賽」場域，並在無GPS的測試條件下，穩定、順暢地完成約2公里自主飛行任務，未來還將持續推動相關技術朝實際應用及國際市場發展。

漢翔AIxVNAV挑戰總統盃飛行場域 實際應用無人機視覺導航技術

漢翔（2634）今年發表「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」，繼5月份實機飛行展示成功後，本周(8/11)攜手合作夥伴Vantor公司，挑戰總統盃無人機競賽場域，在無GPS的測試條件下，依然穩定、順暢完成約2公里自主飛行任務。

施耐德電機與 AMD 共同發表首款 AMD Helios 機櫃級參考設計

法商施耐德電機 Schneider Electric 與超微半導體（Advanced Micro Devices, Inc）宣布，正式發布雙方共同開發並完成驗證的 AMD Helios機櫃級解決方案參考設計。此套參考設計為企業打造可擴展的基礎架構藍圖，協助企業更快速部署高密度 AI 應用環境。

Google Pixel 11系列手機上市！基礎款力保不漲價 折疊機起跳逾6萬

Google在台灣時間13日清晨六時在美國「Made by Google」正式發表全新Pixel 11系列。包括Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL，以及旗艦折疊機Pixel 11 Pro Fold 四款產品，Google台灣硬體副總裁彭昱鈞表示，全新的 Pixel系列手機持續強化硬體規格，強調Gemini AI貫穿用戶各項應用提供服務，Pixel手機將從搭載AI軟體的產品，重點是透過AI提供更多AI驅動的行動體驗。

宏碁高層高樹國遭爆與女下屬密會 李怡貞揭職場不倫3真相

宏碁高層高樹國遭爆與女下屬密會，引發職場不倫與公司治理討論。律師李怡貞分析3大風險，提醒別把主管賞識誤認為愛情…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。