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漢翔AIxVNAV挑戰總統盃飛行場域 實際應用無人機視覺導航技術

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
漢翔於8/11與合作夥伴美國Vantor公司，在無GPS的測試條件下，再次驗證「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」，成功挑戰難度更高的總統盃無人機競賽場域，進一步朝實際應用邁進。圖／漢翔提供
漢翔於8/11與合作夥伴美國Vantor公司，在無GPS的測試條件下，再次驗證「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」，成功挑戰難度更高的總統盃無人機競賽場域，進一步朝實際應用邁進。圖／漢翔提供

漢翔（2634）今年發表「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」，繼5月份實機飛行展示成功後，本周(8/11)攜手合作夥伴Vantor公司，挑戰總統盃無人機競賽場域，在無GPS的測試條件下，依然穩定、順暢完成約2公里自主飛行任務。

此次測試重點並非再次證明「無GPS也能飛」，而是將既有成果運用在難度更大的競賽場域中，驗證系統依然能夠穩定完成預定航線，進一步朝實際應用邁進。

漢翔正將AIxVNAV從「技術可行」推向「場域可用」。本次順利克服競賽場域，漢翔表示，自主導航技術要真正走向應用。因此，在天候及飛行條件允許下，團隊將於各式多元場域持續執行飛行任務，累積飛行成果，進一步驗證AIxVNAV的重現性。

一般無人機飛行仰賴GPS判斷位置，一旦訊號受到干擾，將直接影響導航能力。AIxVNAV導入美國空間情報公司Vantor調校升級後的「Raptor Guide視覺定位技術V1.0」，整體更加順暢、穩定，再由漢翔於無人機完成系統整合。透過機載相機取得地面影像，系統則將其與3D資料庫進行比對，協助無人機判斷自身位置。讓無人機在GPS受干擾、失去訊號或其他不可靠情境時，仍能透過「看環境、找位置」的方式正確導航。

賴總統指示辦理的「2026總統盃無人機競賽」，挑戰在複雜環境下完成任務。高精度目標定位、自主導航與AI目標辨識正是必備的關鍵技術。漢翔雖非參賽單位，但作為協助廠商，也藉此機會實機飛行驗證。

抗干擾已逐漸成為未來無人機應具備的關鍵能力，漢翔為台灣各型無人機打造出軍民通用的AIxVNAV視覺導航定位系統，適用範圍極廣，例如山區訊號不穩定的巡檢、救災；城市物流任務或者工業級廠區與智慧農業應用。能擺脫對GPS的依賴，大幅增強偵察、救援與戰術自主能力。賦予台灣無人機產品「韌性」的提升。漢翔也將持續推動相關技術朝實際應用及國際市場發展。

漢翔 無人機 導航

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