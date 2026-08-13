無GPS也能正確導航 漢翔完成2公里自主飛行

漢翔前天前天攜手美國合作夥伴Vantor軟體公司，以「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」挑戰「總統盃無人機競賽」場域，並在無GPS的測試條件下，穩定、順暢地完成約2公里自主飛行任務，未來還將持續推動相關技術朝實際應用及國際市場發展。

漢翔說，一般無人機飛行仰賴GPS判斷位置，一旦訊號受到干擾，將直接影響導航能力。AIxVNAV導入Vantor公司調校升級後的「Raptor Guide視覺定位技術V1.0」，整體更加順暢、穩定，再由漢翔與無人機完成系統整合。航行是透過機載相機取得地面影像，系統則將其與3D資料庫進行比對，協助無人機判斷自身位置。讓無人機在GPS受干擾、失去訊號或其他不可靠情境時，仍能透過「看環境、找位置」的方式正確導航。

「2026總統盃無人機競賽」，是挑戰在複雜環境下完成任務，其中高精度目標定位、自主導航與AI目標辨識是必備的關鍵技術。漢翔雖非參賽單位，但作為協助廠商，也藉此機會實機飛行驗證。

漢翔說，5月已實機飛行展示成功，前天的測試重點並非再次證明「無GPS也能飛」，而是將AIxVNAV從「技術可行」推向「場域可用」把既有成果運用在難度更大的競賽場域，驗證系統依然能夠穩定完成預定航線。

漢翔說，自主導航技術要真正走向應用，因此在天候及飛行條件允許下，將在各式多元場域持續執行飛行任務，累積飛行成果，進一步驗證AIxVNAV的重現性。

漢翔說，抗干擾已逐漸成為未來無人機應具備的關鍵能力，他們為台灣各型無人機打造出軍民通用的AIxVNAV視覺導航定位系統，適用範圍極廣，例如山區訊號不穩定的巡檢、救災，以及城市物流任務或者工業級廠區與智慧農業應用。最重要的是能擺脫對GPS的依賴，大幅增強偵察、救援與戰術自主能力，賦予台灣無人機產品「韌性」的提升。