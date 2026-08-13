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Google Pixel 11全系列將登場！中華電信開放預購 手機0元起
Google發表全新 Pixel 11 系列，中華電信宣布，即日起開放 Pixel 11、 Pixel 11 Pro、 Pixel 11 Pro XL、Pixel 11 Pro Fold 預購，提供申辦新機搭配「精采5G」指定方案， Google Pixel 11 Pro XL 12GB+256GB專案價零元起。
中華電信表示，申辦 Pixel 11 機型中華獨家贈送 Google AI Plus （2 TB）服務6個月， Pixel 11 Pro 以上機型原廠提供 Google AI Pro （5 TB)$服務6個月，再享 Google 配件購物金最高5,000元、享新奇機重現行動裝置保險2個月優惠註4、持 Pixel 舊換新最高折5,000元、VIP客戶購機最高再折5,000元等多重優惠。
中華電信指出，推出 Pixel 11共有曜石黑、木槿桃、開心果綠、冰霜紫4種顏色可供選擇； Pixel 11 Pro、 Pixel 11 Pro XL亦提供砂岩粉、迷霧灰、曜石黑、橄欖綠共 4色滿足消費者喜好；此次同步開放預購 Pixel 11 Pro Fold 256G及512G，分別以橄欖綠、曜石黑與 Pixel 摺疊機的粉絲相見。
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