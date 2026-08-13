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Google Pixel 11全系列將登場！中華電信開放預購 手機0元起

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
Google推出Pixel 11系列產品。美聯社
Google推出Pixel 11系列產品。美聯社

Google發表全新 Pixel 11 系列，中華電信宣布，即日起開放 Pixel 11、 Pixel 11 Pro、 Pixel 11 Pro XL、Pixel 11 Pro Fold 預購，提供申辦新機搭配「精采5G」指定方案， Google Pixel 11 Pro XL 12GB+256GB專案價零元起。

中華電信表示，申辦 Pixel 11 機型中華獨家贈送 Google AI Plus （2 TB）服務6個月， Pixel 11 Pro 以上機型原廠提供 Google AI Pro （5 TB)$服務6個月，再享 Google 配件購物金最高5,000元、享新奇機重現行動裝置保險2個月優惠註4、持 Pixel 舊換新最高折5,000元、VIP客戶購機最高再折5,000元等多重優惠。　　

中華電信指出，推出 Pixel 11共有曜石黑、木槿桃、開心果綠、冰霜紫4種顏色可供選擇； Pixel 11 Pro、 Pixel 11 Pro XL亦提供砂岩粉、迷霧灰、曜石黑、橄欖綠共 4色滿足消費者喜好；此次同步開放預購 Pixel 11 Pro Fold 256G及512G，分別以橄欖綠、曜石黑與 Pixel 摺疊機的粉絲相見。

中華電信 Pixel Google

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