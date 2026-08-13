Google Pixel 11全系列將登場！中華電信開放預購 手機0元起

人形機器人拉貨潮來了，台鏈全面量產。上銀宣布，人形機器人手臂模組已開始出貨給國內外代工大客戶；另，羅昇、富田、和大、和椿等業者則推出關節模組、馬達及動力系統，接棒搶攻全球人形機器人零組件商機，也將在下周自動化展大秀實力。

2026-08-13 00:39