基板供應改善帶動出貨動能 法人調升全新獲利預估值及目標價

全新（2455）第2季財報大致符合預期，隨基板材料供應問題改善，7月營收明顯跳升至4.2億元，改寫單月歷史新高紀錄，首度突破4億元大關，法人預期第3季毛利率可望維持高檔不墜，調升獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，全新第2季營收9.6億元，季增0.6%、年增35.1%，毛利率38.6%，每股稅後純益（EPS）1.1元，其中，光電子、微電子營收占比各為27.1%、72.9%，主要受到中國大陸基板出口管制影響，光電子產品出貨尚未緩解，且5月底核准的基板尚未貢獻。

全新7月營收4.2億元，月增29.4%、年增45.1%，優於預期，展現光電子業務取得基板後的爆發力道，法人認為，5月底及7月初兩次取得出口核准後，全新陸續取得的基板數量可支應下半年營運，且銜接後續二、三供應商逐漸開出產能，將可明顯改善基板供應。

在金屬及基板成本推升下，全新啟動成本轉嫁，兩度調升砷化鎵產品價格，光電子業務則採分批報價，可保持毛利不受成本侵蝕，法人估計，光電子營收明顯跳升，將帶動第3季營收季增20%以上%，毛利率隨產品組合轉佳，持續攀升至逾40%。

全新光電子原本接收端主力產品狀況良好，除美系客戶200G PD穩定供貨外，主力客戶亦具備量產能力，發射端則有CW Laser先前提到的美系大廠、主力客戶，亦有光模組廠合作，預計2026年下半年陸續開始挹注營收。

VCSEL產品隨美系客戶第2季逐步量產，200G持續開發；EML已與客戶共同開發涵蓋100G/200G規格，法人預期2027年陸續發酵。