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研調：NAND 快閃記憶體供應吃緊 長江存儲全球市占首躍第三超越鎧俠
記憶體市況變化影響終端與企業應用，研究機構數據顯示，NAND 快閃記憶體供應吃緊之下，長江存儲全球市占首躍居第三超越鎧俠。
數據顯示，2026 年第二季，隨著 AI 工作負載逐步從訓練轉向推論，企業級 SSD 占全球 NAND 快閃記憶體容量出貨量升至 48%，並使消費性市場供應趨緊。在供應吃緊的情況下，NAND 產業營收升至歷史高點，較 2025 年第二季成長五倍。
根據 Counterpoint Research《2026 年第二季記憶體與儲存追蹤報告》，三星以 25% 的出貨市占率維持第一，SK 海力士以 22% 居次。長江存儲市占率升至 14%，首度躍居第三，小幅超越鎧俠，美光則排名第五。
Counterpoint Research 研究總監 MS Hwang 表示：「長江存儲計畫於下半年進一步提高企業級 SSD 的產品比重。隨著伺服器占 NAND 快閃記憶體容量需求的比重持續提升，至 2027 年，影響 NAND 供應商獲利能力的關鍵將不僅是出貨規模，更取決於產品組合。」
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