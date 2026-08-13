裕隆擴大太陽能發電 拓展儲能和能源市場

裕隆在2025永續報告書中表示，持續擴大太陽能發電量，今年將完成太陽光電結合儲能系統示範案場掛表上線，未來規劃擴展儲能和能源市場，並積極研發電動車，深化智慧製造方案。

展望節能減排和再生能源布局，裕隆規劃今年目標溫排減量4.2%，太陽能發電裝置累計達到16.5MW發電量；2030年目標溫排減量50%，全廠運具100%電氣化；2050年達成淨零碳排目標。

裕隆在永續報告書中說明，2017年起在苗栗三義廠區建置太陽能光電，累積至2025年已建置15.6MW發電量，達成太陽能發電量（含自用與長期性躉售）大於用電量，未來持續提升太陽能發電量。

在儲能產品，裕隆表示，2021年開始儲能櫃代工業務發展，到2025年累積2.6GWh製造實績，2025年完成自主儲能產品開發，取得台電太陽光電結合儲能系統標案，預計今年完成光儲示範案場掛表上線，繼續擴大產品開發範圍，導入多類型產品服務市場，未來持續推動儲能櫃外銷拓展，深化自主技術實力及建構整櫃系統。

裕隆指出，未來規劃產品、工程與維運的能源解決方案，結合集團旗下新鑫電力，擴大國內及海外能源市場布局。

裕隆指出，集團可提供儲能電池與動力電池客戶，建置電芯、模組、電池包、控制器、集線箱、儲能櫃等零件包括量測、組裝與檢測服務，以及高功率儲能系統環境溫濕度效能測試，以及大型動力電池充放電檢測等測試服務。

在電動車布局，裕隆表示，今年持續配合鴻華先進（Foxtron）包括BRIA以及CAVIRA內外銷衍生車系，導入低成本高效率品質防呆機制，研發電動車，並擴大海外市場，推動台灣電動車產業的技術創新。

在智慧製造，裕隆指出，今年持續導入協作型機器人鎖附工站（Tightening Station）試運行，導入智慧製造，建構生產設備關鍵元件的即時監控看板，導入機器手臂噴塗，降低揮發性有機物（VOCs）逸散量與提升上漆率，未來規劃導入智慧製造工站，導入水性塗料噴塗製程，降低溫室氣體排放。