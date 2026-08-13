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思科財報優於預期 AI交換器與光模組訂單旺 PCB供應鏈沾光
思科公布FY4Q26最新財報優於預期，來自AI交換器與光模組訂單暢旺2027財年展望也優於預期，法人看好相關PCB供應鏈PCB龍頭臻鼎（4958）、欣興（3037）、華通（2313）以及伺服板龍頭廠金像電與CCL材料商台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）等同沾光。
思科財報展望亮眼但盤後股價下跌，法人分析主要是受制於記憶體報價上漲壓抑毛利率，但預期大廠會調度記憶體供應調配，預期記憶體部分不影響長期需求成長，仍有助ODM與800G/1.6T對應零組件出貨持續看旺。
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