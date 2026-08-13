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Google Pixel 11系列手機上市！基礎款力保不漲價 折疊機起跳逾6萬

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Google發表Google Pixel 11系列手機，以及手表與藍牙耳機，手機價格從29,990元起跳。圖／台灣大哥大提供
Google發表Google Pixel 11系列手機，以及手表與藍牙耳機，手機價格從29,990元起跳。圖／台灣大哥大提供

Google在台灣時間13日清晨六時在美國「Made by Google」正式發表全新Pixel 11系列。包括Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL，以及旗艦折疊機Pixel 11 Pro Fold 四款產品，Google台灣硬體副總裁彭昱鈞表示，全新的 Pixel系列手機持續強化硬體規格，強調Gemini AI貫穿用戶各項應用提供服務，Pixel手機將從搭載AI軟體的產品，重點是透過AI提供更多AI驅動的行動體驗。

Pixel手機去年起改由台積電代工核心晶片Tensor晶片，今年持續由台積電代工晶片，強化Gemini AI 與相機影像能力，搭載新的安全晶片，號稱為全球最安全的手機。

Pixel 11系列開放預購，並在8月20日上市。為了力保買氣，基本款的Pixel 11（容量256GB/512G)，由29,990元起，與去年價格相同；Pixel 11Pro/Pro XL/11 Pro Fold(容量256GB/512GB/1TB)價格分別從36,990元、42,990元、60,990元起跳。電信業者台灣大哥大已經率先推出預購方案。

配合全系列手機上市，Google同步推出Pixel Watch 5 智慧手錶、Pixel Buds Pro 2 真無線耳機新色，以及首度推出的藍牙防丟器 Pixel Tag（11月上市）。今年智慧手表加入更多健康功能，包括偵測胰島素阻抗 、血壓趨勢等，並且提供每月身體表現相關數字。

Pixel Google 漲價

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