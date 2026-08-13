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境外駭客發動AI代理工具攻擊政府網站 數發部聯防應變

中央社／ 台北13日電

英國「金融時報」獨家報導，疑似源自中國的駭客利用可公開取得的人工智慧（AI）工具，入侵台灣政府網站。數發部今天表示，境外駭客發動AI代理工具（AI Agent）攻擊政府機關，資安監控單位7月即發現此次異常攻擊，已完成相關攻擊來源、手法及影響範圍調查。

根據金融時報（Financial Times），最先發現這起網路入侵事件的是以色列AI公司Dream研究人員，據稱這些攻擊者利用開源AI代理程式，打造自主式駭客工具。

據報導，在7月初的4天期間，這項工具同時部署最多8個自主代理程式，繪製出21個政府系統的網路架構、研究系統漏洞，並在遭阻擋時改變策略。一名知情人士指稱，這起攻擊的目標是台灣。Dream未將這起攻擊歸咎於特定團體，但研究人員指出，與該起駭客行動有關的內部通訊使用了簡體中文，意味操作者極可能與中國有所關聯。

數發部資安署今天發布新聞稿說明，資安監控單位7月即發現此次針對政府機關的異常攻擊，並自7月20日起由資安院陸續發布警訊，同時立即啟動調查及應變。目前相關攻擊來源、手法及影響範圍均已完成調查，受影響單位也已陸續處理完成。

資安署表示，調查結果顯示，這一波攻擊具明顯境外來源特徵，並出現駭客操作結合Open Claw等AIAgent輔助攻擊的混合模式。AI Agent可快速串聯多種攻擊手法，並利用備援、測試等次要系統作為跳板，使攻擊具備速度快、成本低及規模大的特性。

資安署指出，針對AI衍生的新型資安威脅，政府已建立防護指引，並強化各機關系統監控及跨機關情資聯防，透過多層防護與即時應變，及早阻擋攻擊、降低危害。

數發部表示，除了完成這次事件調查與處置外，也將持續依據此次攻擊所掌握的特徵，強化政府整體防禦能力，並持續監控是否存在其他潛在攻擊路徑。

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