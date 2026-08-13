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國巨要重登「富士山」？瑤池金母持股發威 被動元件群起助陣

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照

被動元件龍頭國巨*（2327）5、6月急漲，最高一度觸及1,220元，但隨著7月台股跟著韓股去槓桿、市場擔憂美科技巨頭現金流轉負等利空衝擊，國巨最低崩至456.5元，股價由高點至低點跌幅達62%，線型被投資人戲稱像一座「富士山」。不過被動元件近日出現漲勢，13日多檔漲停亮燈，國巨*衝上662元，華新科（2492）、臺慶科（3357）、勤凱（4760）都漲停。

被動元件在台股最熱的時候一路急漲，國巨4月28日股價收326.5元，突破年線後，變開啟漲勢，幾乎頭也不回地衝至千元，之後盤中更創下1,220元歷史高價。但是漲得快跌得也快，國巨*7月一個月就股價腰斬，跌到被投資人笑稱國巨在走聖誕樹線型、像一座富士山，透過戲謔話語撫平傷痛。

近日被動元件族群開始重啟漲勢，今國巨、華新科兩大指標股更一舉衝上漲停板，分別攻至662元、316.5元，信昌電（6173）盤中大漲逾7%，禾伸堂（3026）上漲近4%，站上季線。禾伸堂為新納入MSCI全球小型指數的成分股之一。

00981A在國巨大跌時持續買進國巨，根據統一投信官網8月12日的資料，00981A仍持有國巨25,437張，占持股權重4.99%。「瑤池金母」經理人是否會在這波反彈上攻行情調節持股，值得留意。

基本面上，被動元件通路商日電貿（3090）11日在法說會上表示，這波被動元件供需吃緊與2018年明顯不同，AI伺服器及特殊應用晶片（ASIC）推升高階積層陶瓷電容（MLCC）需求，相關產品交期已拉長至24至36周，MLCC、固態、鋁質及鉭質電容均出現供應吃緊情況，同時相關產品平均售價（ASP）及獲利也更好。

國巨 被動元件

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