宏碁高層高樹國遭爆與女下屬密會 李怡貞揭職場不倫3真相
台灣科技大廠宏碁傳出高層桃色風波。據媒體報導，宏碁高層主管高樹國遭爆與公司女性主管關係密切，兩人一個月內多次見面，甚至被拍到兩度前往摩鐵，引發外界熱議。律師李怡貞也針對事件發文，從職場權力關係分析辦公室不倫，認為當私人關係牽涉職場資源、人事及決策，問題就可能從感情糾紛延伸至公司治理。
李怡貞指出，這起事件受到關注的原因，在於相關主角都是握有職位、資源與決策影響力的主管。她認為，若私人關係進一步牽涉人事、升遷或產品決策，就不只是個人私德問題，而可能涉及企業管理與利益衝突。至於媒體報導中的具體情況，仍應以宏碁及相關當事人的正式說法為準。
女主管遭爆是「地下營運長」
內部爆料者指稱，女方受到信任與袒護後，影響力逐漸超出原本職務範圍，甚至被指涉及部分人事及產品決策，部分員工更以「地下營運長」形容。李怡貞則認為，若私人關係真的影響公司管理，就必須正視職權界線與利益衝突問題。
職場不倫3大真相
李怡貞將辦公室不倫關係歸納為3項風險：第一，職場上的「捷徑」往往伴隨高昂代價；第二，一旦私人感情與職場利益發生衝突，權力較弱的一方可能成為最容易被犧牲的人；第三，若一段感情必須長期隱瞞，也可能讓雙方承受更大的職場與生活壓力。
李怡貞也提醒，職場上最危險的陷阱之一，就是將上位者的賞識、資源或特殊待遇誤認為愛情。她認為，當雙方存在明顯權力差距，就必須看清其中可能存在的利益交換與職涯風險。她也直言，「靠關係得來的，隨時會崩塌；靠自己踏出來的，才叫退路」。
宏碁回應內部醜聞
這起宏碁高層桃色風波除了引發外界對婚外情的討論，也延伸至職場權力、利益衝突及公司治理等議題。高樹國過去曾擔任宏碁共同營運長，後續也擔任宏碁旗下宏碁遊戲董事長。對於內部醜聞，宏碁表示已知悉相關事件，但因涉及隱私，「我們無法評論」。
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