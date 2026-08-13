羅昇整合運算、控制與工業通訊運算平台 切入智慧機器人供應鏈
羅昇企業（8374）13日宣布，公司將工業電腦、運動控制及自動化整合能力延伸至智慧機器人，提供整合AI推論、多感測器資料處理、多軸即時控制與工業通訊的運算平台。已通過海外客戶驗證，並導入國際人形機器人應用，逐步切入全球智慧機器人供應鏈。
羅昇主要看準人形機器人對高算力、低延遲與高可靠度控制的需求，因此將工業級運算與運動控制整合為機器人運算平台，協助客戶提升系統穩定性、即時性與擴充彈性。
依羅昇內部統計，2026年上半年自動化控制類占合併營收41.4%，較2025年同期的25.6%增加15.8個百分點；第2季占比進一步達42.3%，較第1季增加1.9個百分點。
隨著自動化控制業務貢獻持續提升，羅昇工業級運算與控制平台，亦已通過海外客戶驗證並進入量產交付，應用延伸至歐美市場。
全球機器人產業正由程式自動化走向結合AI感知的系統。國際機器人聯合會(IFR) 《World Robotics 2025》指出，2024年全球工業機器人新安裝量達54.2萬台，連續四年超過50萬台，亞洲占新部署量74%。
在人形機器人領域，Interact Analysis統計，2025年全球產量超過2萬台，較2024年增加十倍，顯示市場正由研發驗證逐步轉向製造、倉儲等商業應用。
相較於一般運算主機，人形機器人的運算平台須同步處理影像、感測器資料、AI推論與動作規劃，並與運動控制系統即時協同。
羅昇透過AI邊緣運算、工業通訊與周邊介面整合，協助客戶串聯感測、運算及控制設備，降低系統整合複雜度，加速應用開發與驗證。
羅昇總經理李長堅表示，人形機器人的核心競爭力，不只取決於AI模型或單一零組件，更關鍵的是讓感知、運算、通訊與關節控制穩定協同。羅昇將工業級運算與運動控制整合為機器人運算平台，協助客戶提升系統穩定性、即時性與擴充彈性。
未來，羅昇將持續深化AI邊緣運算、多感測器整合與即時控制技術，並串聯伺服驅動、關節模組、BLDC馬達、減速機、機器視覺及安全控制等關鍵產品，協助客戶推動人形機器人由技術驗證走向實際落地，拓展全球智慧機器人市場。
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