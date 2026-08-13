天虹面板級扇形封裝設備接單傳捷報 整體接單能見度看到明年第1季

天虹科技切入先進封裝設備傳捷報。天虹科技執行長易錦良表示，公司去年鎖定310×310mm面板級扇出型封裝（PLP）趨勢投入新平台開發後，市場反應速度優於預期，目前PLP設備累計已接獲5台訂單，預計今年底至明年初陸續出貨；加上原子層沉積（ALD）設備需求明顯升溫，整體訂單能見度已看到2027年第1季，下半年營運展望正向，可望逐季走升。

易錦良指出，半導體設備從開發、客戶驗證到實際取得訂單，過去往往需要數年時間，但天虹此次切入310×310mm PLP平台，商業化速度明顯加快。公司2025年初掌握重要客戶朝310×310mm規格發展後，隨即啟動設備設計與開發，至今年8月已接到第5台設備，從掌握趨勢、開發平台到形成實質訂單僅約一年半。

他強調，第一台PLP設備主要採取與客戶共同開發、驗證的合作模式，但「從第二台開始就是要收錢的設備」，代表310×310mm平台已經跨越單純研發驗證階段，正式進入商業化。近期新增需求也不只來自單一客戶，而是已有不同客戶提出需求，前5台設備預計集中於今年底至明年初出貨。

隨客戶加快先進封裝擴產，易錦良表示，先進封裝已成為天虹相當重要的業務來源，公司設備需求也跟著客戶擴產腳步成長。目前PLP平台已經布局PVD及CVD設備，明年初預計再加入ALD，逐步擴大單一PLP平台涵蓋的製程範圍。

除了PLP，ALD也是天虹下半年最明顯的成長動能之一。易錦良透露，今年下半年預計出貨設備中，ALD占比「提高很多」，成為公司看到的新機會。隨先進製程持續微縮，客戶愈來愈重視電漿可能造成的元件損傷，以及高溫製程帶來的Thermal Budget限制，新一代薄膜沉積技術需求因此升高。

天虹也正開發UV ALD，希望利用光化學反應降低對熱與電漿的依賴。易錦良認為，過去台灣半導體設備商常被視為跟隨國際設備大廠的「跟隨者（Follower），如今全球最先進的半導體製程及客戶集中在台灣，讓本土設備商有機會直接參與前瞻製程開發，「台灣設備以後不會永遠只是Follower」，而有機會進一步挑戰「領先者（Pioneer）」角色。

展望後市，易錦良表示，天虹下半年生意「看起來還滿不錯」，目前整體設備訂單能見度已看到2027年第1季，部分產線相當忙碌。除了PLP、ALD之外，AI帶動的先進製程、磷化銦（InP）及資料中心相關功率半導體設備需求也持續浮現。

易錦良指出，AI資料中心持續擴建，不只帶動先進封裝需求，對高速光通訊與電力轉換效率的要求也同步提升。隨著AI基礎建設投資延續，相關半導體設備需求可望跟著客戶擴產水漲船高，成為天虹後續營運的重要成長動能。