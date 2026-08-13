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諾亞克加速升級 樂觀看待四大 AI 新品下半年業績揚升

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

長照軟體龍頭諾亞克（7724）12日召開董事會並通過2026年上半年財務報告，合併營收1.83億元，較去年同期微幅減少2.02%，稅後淨損2,435萬元，每股淨損0.69元。

諾亞克總經理鍾劍鋒表示，上半年營運表現暫時承壓，主要是受到公司正處於轉型升級與新品推進的資源投入期。為配合高毛利新品量產及市場開拓，今年以來擴大研發費用並擴張營運及業務團隊，加上新舊產品出貨排程的時間落差，亦即年底醫材出貨旺季的提前備料，致使短期費用上升與營收認列遞延。醫療耗材事業體在第2季是淡季，下半年營運效能與獲利表現將顯著優於上半年。

鍾劍鋒指出，諾亞克憑藉在國內長照 SaaS 軟體高達近四成的市占優勢，以及橫跨崇恩、青松，清福、祥寶等全台逾12家指標連鎖集團的通路壁壘，去年啟動「軟體雙塔」升級策略，將長照系統進一步打通至醫療院所醫療資訊系統（HIS）。

這項策略不僅解決醫療與長照體系長期存在的數據斷鏈痛點，更驅動諾亞克從單一軟體服務商，正式轉型為橫跨「醫、藥、養」三界的健康產業數位平台，精準布局長照 3.0 政策推動下的醫養結合剛性需求。而該策略更有效提升產品平均客單價與客戶黏著度，預計能有效擴大公司經常性收入。

此外，諾亞克融合 AI、AIoT 與獨立算力技術，已完成包含「Face AI 非接觸生理量測」、「EVA 智慧服務與搬運機器人」、「OIC 智慧營運戰情中心」及「AIDC AI 健康資料中心」等四大高毛利核心產品的開發布局。近期已陸續接獲多家指標性醫療院所洽商合作，成為推升獲利結構優化的核心引擎。

展望2026下半年營運動能，軟體專案費用於下半年陸續認列營收，醫療耗材事業體在年前出貨的高峰期，隨著「軟體雙塔」跨平台綜效持續發酵、高毛利專案陸續進入營收認列期，加上 AI 智慧新品相繼上線，公司樂觀看待下半年營運，全年業績預計將有不俗表現。

軟體

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