鴻海一條龍解決方案 最大優勢

鴻海（2317）輪值CEO蔣集恆昨（12）日表示，鴻海在AI伺服器的優勢，是提供完整一條龍的系統解決方案，而非僅是單一產品。今年除了AI機櫃出貨將倍數以上成長，高速網路產品出貨也持續推進，800G以上交換機全年營收可望倍增，CPO全光交換機也將按計劃於第3季量產出貨。

蔣集恆強調，鴻海擁有三層核心營運模式，首先是底層結構，即全球布局與規模效益，集團目前在全球24個國家、超過240個據點。

第二是中層結構。他說，結合集團長期深耕的垂直整合與高度自動化，目前CNC、SMT製程自動化比率已接近100%，佐以高自製率的關鍵零組件，讓集團面對高單價、高複雜的AI產品，仍能維持良好的營運效率與良率。

第三是上層結構，與一線客戶共同開發，聚焦前瞻與自主技術，提升高附加價值產品比重，推動鴻海朝向科技製造平台服務商轉型。

他說，鴻海不是只提供單一的產品，而是能提供完整的AI系統一站式服務，從Level 1零件開始，到GPU模組、主機板、交換機托盤、運算托盤，到AI機櫃組裝及機櫃間連線均有布局，機櫃內部也整合液冷散熱、電源管理、連接器、Busbar、機構件及高速傳輸等自製零組件，高附加價值環節自製率已超過五成。

他分析，AI機櫃涉及高功率設計、液冷、系統整合、測試驗證及客製化需求，需要長期累積工程能力與供應鏈管理經驗，進入門檻只會愈來愈高；新一代AI機櫃自動化程度也大幅提升，加上鴻海垂直整合與系統交付能力，有助推升市占率。