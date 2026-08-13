鴻海訂單能見度更好了 輪值CEO蔣集恆：客戶需求看到明年

鴻海（2317）昨（12）日舉行法說會，輪值CEO蔣集恆表示，現階段訂單能見度比5月法說會時更好，本季營運持續走高，2026年將強勁成長，全年營益率將超越去年3.2%水準，且客戶對AI需求仍非常強，已看到2027年。

鴻海7月合併營收繳出9,465億元歷史新高佳績，法人看好，隨著AI業務動能持續強勁，加上蘋果新機問世拉貨潮等兩大動能帶動下，7月營收不會是高點，8、9月還會持續走高，獲利同步有看頭。

鴻海法說會重點

蔣集恆強調，鴻海AI機櫃全球市占率朝五成邁進，ASIC伺服器市占率鎖定四成以上，不僅帶動營收規模持續放大，獲利也同步極大化。

展望第3季，蔣集恆預告，鴻海不僅AI產品持續成長，資通訊（ICT）產品也進入出貨旺季，因此，AI機櫃季對季、年對年都強勁成長，消費智能產品領域則會顯著成長。

展望2026年，他說，AI伺服器需求帶動下，鴻海將繳出強勁成長的成績單，全年營益率將超越去年3.2%水準。

蔣集恆強調，ICT產業過去是「五窮六絕」，但AI伺服器是基礎建設，不是消費性電子產品，使得「五窮六絕」效應不明顯，從鴻海7月營收創新高，就可以看出AI需求爆發力。

他說，明年也是AI需求強勁的一年，鴻海在台灣、美國、墨西哥、越南等地都會擴產。

法人關注新舊產品轉換與Vera Rubin出貨狀況，蔣集恆指出，新一代機櫃在第3季量產出貨，後續幾季出貨量逐步提升，需求強勁，明年成為主力產品；至於目前的GB系列機櫃需求至少延續到明年，AI機櫃成長趨勢不變。

至於Google的TPU伺服器訂單，他說，不評論單一客戶，不過，今年鴻海在ASIC專案取得新進展，導入新客戶，使得今年ASIC市占率大幅提高，未來客戶產品也會大幅參與。

鴻海財務長黃德才分析，去年鴻海ASIC伺服器業績約占整體AI伺服器營收一成，今年上半年比重略高於去年全年。

隨著下半年新產品陸續出貨，專案數量持續增加，預期ASIC出貨規模及獲利貢獻都將持續提升，鴻海對ASIC的市占率目標設定在四成以上。