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鴻海入股夏普十周年 推動多領域合作
鴻海（2317）今年邁入入股夏普十周年，昨（12）日鴻海法說會上，與夏普的合作及展望受關注。鴻海強調，將持續推動各項合作計畫，開創AI、機器人、電動車、智慧生活等多領域新的成長機會。
鴻海發言人巫俊毅表示，現在鴻海站穩全球最大的資通訊（ICT）製造廠商；在AI蓬勃發展的此時，也是最大的AI伺服器製造商，並透過鴻海的「3+3+3」策略，開拓新的業務領域，這些都是夏普可以善用的資源。
他指出，未來十年，鴻海期待攜手夏普，開創AI、機器人、電動車、智慧生活等新的成長機會。目標始終如一：讓夏普再次成為令日本驕傲、讓世界期待的品牌。例如上周，夏普發表最新一代的AI伺服器，就是與鴻海合作、開拓AI商機的最好示範，未來還會看到雙方愈來愈多的合作案例。
鴻海之前宣布與夏普簽署合作備忘錄，深化雙方合作，在鴻海「3+3+3」的策略下建立合作框架，範圍包含AI基礎設施、能源、機器人、次世代通訊與智慧城市等多個領域，並將優先推動AI伺服器業務，加速新事業發展、進軍日本主權AI市場，擴張全球版圖。
夏普社長兼執行長河村哲治之前表示，未來雙方將透過明確的合作架構與溝通機制，持續推動各項合作計畫，雙方將依市場需求與產業發展趨勢，評估並逐步落實各項合作機會，共同創造長期價值。
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