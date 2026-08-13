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鴻海10億買廠地 衝刺光通訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）昨（12）日公告，董事會通過向鑫鴻國際投資股份有限公司負責人郭台強，購置位於新北市土城區中山路28號土地及地上物，交易金額為10億元，將用來發展光通訊等產業。

根據公告，本次交易標的為新北市土城區沛陂段388地號土地，土地面積約5,008.52平方公尺（約1,515坪），使用分區為乙種工業區，建蔽率60%、容積率210%。

依據估價報告及相關開發條件分析，基地重建開發後，地上可規劃廠辦面積約3,182坪至6,364坪。

鴻海指出，本案賣方鑫鴻國際投資股份有限公司負責人郭台強，與鴻海主要股東具有二親等以內血親關係，依據相關規定，本交易依法認定為關係人交易，並依規定辦理審議及資訊揭露程序。

光通訊 鴻海 土城

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