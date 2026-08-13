聽新聞
0:00 / 0:00
鴻海10億買廠地 衝刺光通訊
鴻海（2317）昨（12）日公告，董事會通過向鑫鴻國際投資股份有限公司負責人郭台強，購置位於新北市土城區中山路28號土地及地上物，交易金額為10億元，將用來發展光通訊等產業。
根據公告，本次交易標的為新北市土城區沛陂段388地號土地，土地面積約5,008.52平方公尺（約1,515坪），使用分區為乙種工業區，建蔽率60%、容積率210%。
依據估價報告及相關開發條件分析，基地重建開發後，地上可規劃廠辦面積約3,182坪至6,364坪。
鴻海指出，本案賣方鑫鴻國際投資股份有限公司負責人郭台強，與鴻海主要股東具有二親等以內血親關係，依據相關規定，本交易依法認定為關係人交易，並依規定辦理審議及資訊揭露程序。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相
📢Turtle Beach Stealth Pro 2電競耳機開箱！可更換電池、音質驚豔 一鍵跨平台
📢行動電源哪裡回收？內行人曝1超商回收現賺回饋 3C商品獎勵金超誘人
📢 維修沒人關心…PTT沒落？資深鄉民封30年「永遠在野黨」：誰上任就罵誰
📢常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用
📢 16款iPhone變值錢！蘋果最新Trade in舊換新價格整理 6款掉價、它少700元
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。