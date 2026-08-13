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華碩AI伺服器營收看增150%！啟動發債計畫 籌資800億元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
華碩看好下半年AI伺服器、PC業務都會成長。路透
華碩看好下半年AI伺服器、PC業務都會成長。路透

華碩（2357）昨（12）日於法說會指出，下半年AI伺服器、PC兩大業務可望同步成長，並上調全年AI伺服器營收成長目標，由原訂100％調高至150％，強調對下半年及明年營運有信心。

華碩持續看好未來業績成長動能，並積極備料，董事會通過將發行15億美元可轉債，同時將以持有的研華股權發行10億美元可轉債，合計將籌資約25億美元。這是華碩逾十年以來，首度啟動發債募資計畫，籌資金額上看逾800億元。

華碩昨日法說會由兩位共同執行長許先越及胡書賓主持，看好本季PC、零組件及AI基礎建設等相關業務都有機會持續成長。

華碩預估，本季PC業務可望季增15％至20％，年增20％至30％；零組件業務將季增5％至10％，並較去年同期增加約150％。

法人關注AI伺服器業務動態，胡書賓表示，伺服器訂單能見度相當正面，無論HGX架構或是NVL 72的GB300產品，華碩都有布局，上半年兩大架構產品出貨比重約35：65，合計占伺服器營收約90％，其餘10％為通用型伺服器。

PC業務方面，許先越指出，過去六季商用PC表現非常優異，每季年成長幅度都有50％，主要是華碩調整產品策略及市場布局，例如先行鎖定華碩品牌知名度較高的東南亞市場，正面看待下半年PC營收表現。

華碩並將推出以輝達RTX Spark打造的小型桌上型PC及新世代筆電，預計第4季問世，目前通路首發訂單都已被預訂一空，現在正與合作夥伴追加訂單，對明年相關產品銷量相當樂觀。未來一至二年伺服器成長會更龐大，目標PC、伺服器等業務同步成長，甚至超越整體產業表現。華碩已經看到伺服器強勁接單動能，且供貨不及，將規劃投入更多資源。

華碩 伺服器 營收

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