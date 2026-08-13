鴻海上半年大賺逾千億元 純益年增27%、EPS 7.84元

鴻海（2317）昨（12）日公布第2季稅後純益599.74億元，是歷年最強第2季，優於預期，季增20%，年增35%，每股純益4.27元；上半年大賺逾千億元、達1,098.93億元，為同期最佳，年增27%，每股純益7.84元。

因應AI強勁需求，鴻海規劃，今年資本支出將年增三成以上，持續擴產，抓住AI龐大商機。

鴻海近六季毛利率與EPS

鴻海結算，第2季毛利率、營益率、淨利率分別為6.12%、3.75%、2.37%，與首季相較，分別季減0.06個百分點、季增0.18個百分點、季增0.02個百分點；與去年同期相較，分別年減0.21個百分點、年增0.6個百分點、年減0.01個百分點。

鴻海財務長黃德才表示，第2季及上半年雖然因為產品組合影響，導致毛利率略為下滑，但本業獲利成長仍高於營收增幅，顯示規模提升及獲利能力優化。

資本支出方面，黃德才說，過去幾年隨著AI業務成長，全球製造布局擴大，以及自動化需求提升，鴻海集團持續增加資本支出，2024年資本支出約1,363億元，2025年增加至1,738億元，這些前期投資已逐步反映至營收規模與獲利能力。

他說，今年上半年資本支出約809億元，預估2026年全年資本支出將年增超過三成，以因應AI伺服器機櫃及區域製造等需求，提前擴充伺服器機櫃、液冷及測試等關鍵產能，並強化全球製造與自動化布局。

鴻海輪值CEO蔣集恆強調，明年客戶對AI產能需求仍非常強勁，預期鴻海資本支出將持續增加，包括台灣、美國、墨西哥及越南等地皆有擴產計畫；其中，因應美國在地化需求，將持續擴大德州、威州、俄州及加州研發與製造量能。

針對營運資金需求，黃德才說，集團目前沒有任何直接股權籌資的規劃，將應未來營運及擴產所需資金，維持穩健的資本結構。目前有足夠現金創造能力來支應成長。