聽新聞
0:00 / 0:00
鴻海上半年大賺逾千億元 純益年增27%、EPS 7.84元
鴻海（2317）昨（12）日公布第2季稅後純益599.74億元，是歷年最強第2季，優於預期，季增20%，年增35%，每股純益4.27元；上半年大賺逾千億元、達1,098.93億元，為同期最佳，年增27%，每股純益7.84元。
因應AI強勁需求，鴻海規劃，今年資本支出將年增三成以上，持續擴產，抓住AI龐大商機。
鴻海結算，第2季毛利率、營益率、淨利率分別為6.12%、3.75%、2.37%，與首季相較，分別季減0.06個百分點、季增0.18個百分點、季增0.02個百分點；與去年同期相較，分別年減0.21個百分點、年增0.6個百分點、年減0.01個百分點。
鴻海財務長黃德才表示，第2季及上半年雖然因為產品組合影響，導致毛利率略為下滑，但本業獲利成長仍高於營收增幅，顯示規模提升及獲利能力優化。
資本支出方面，黃德才說，過去幾年隨著AI業務成長，全球製造布局擴大，以及自動化需求提升，鴻海集團持續增加資本支出，2024年資本支出約1,363億元，2025年增加至1,738億元，這些前期投資已逐步反映至營收規模與獲利能力。
他說，今年上半年資本支出約809億元，預估2026年全年資本支出將年增超過三成，以因應AI伺服器機櫃及區域製造等需求，提前擴充伺服器機櫃、液冷及測試等關鍵產能，並強化全球製造與自動化布局。
鴻海輪值CEO蔣集恆強調，明年客戶對AI產能需求仍非常強勁，預期鴻海資本支出將持續增加，包括台灣、美國、墨西哥及越南等地皆有擴產計畫；其中，因應美國在地化需求，將持續擴大德州、威州、俄州及加州研發與製造量能。
針對營運資金需求，黃德才說，集團目前沒有任何直接股權籌資的規劃，將應未來營運及擴產所需資金，維持穩健的資本結構。目前有足夠現金創造能力來支應成長。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相
📢Turtle Beach Stealth Pro 2電競耳機開箱！可更換電池、音質驚豔 一鍵跨平台
📢行動電源哪裡回收？內行人曝1超商回收現賺回饋 3C商品獎勵金超誘人
📢 維修沒人關心…PTT沒落？資深鄉民封30年「永遠在野黨」：誰上任就罵誰
📢常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用
📢 16款iPhone變值錢！蘋果最新Trade in舊換新價格整理 6款掉價、它少700元
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。