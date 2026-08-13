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機器人與自動化展下周三登場 國際大廠卡位產能

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

「2026台灣機器人與智慧自動化展」暨「台北國際自動化工業大展」將於下周三（19日）登場，今年展會以「人機協作．AI賦能」為主軸，匯集886家國內外指標大廠、3,506個攤位，較上屆成長7%，全面展現AI機器人與智慧自動化的最新成果。

看好台鏈量能，國際大廠在近期自動化展前，已經先行派人來台接洽探路，卡位產能。

本次自動化展聚焦機器人展，可謂「重兵集結，精銳盡出」。上銀集團一口氣展出84個攤位，為最大參展廠商之一，現場呈現集團在物流機器人、晶圓機器人，以及提供人形機器人的肌肉、關節與肌腱的最新研發成果。羅昇（8374）將發表首款自主研發的ACTDG45-O機器人關節模組。富田將公開最新的機器人手臂關節模組技術，以及自主研發的機器狗實機，呈現其在機器人關節馬達、一體化驅動模組、輕量化設計與高效率動力系統等核心技術的最新成果。

此外，富田也將與上緯、羅比芯科技合作展示鎖定AI機器人、機器狗、無人機與智慧自動化設備應用的次世代高效率動力架構。

機器人 上銀

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