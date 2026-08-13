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全力搶商機！機器人台鏈 拉貨潮來了

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
人形機器人示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
人形機器人示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

人形機器人拉貨潮來了，台鏈全面量產。上銀（2049）宣布，人形機器人手臂模組已開始出貨給國內外代工大客戶；另，羅昇、富田、和大、和椿等業者則推出關節模組、馬達及動力系統，接棒搶攻全球人形機器人零組件商機，也將在下周自動化展大秀實力。

「2026台灣機器人與智慧自動化展」將於下周三（19日）登場，其中，上銀、新代、上緯、和椿、東佑達、高明鐵、羅昇、富田等大廠精銳盡出，集中展示精密傳動、關節模組、AI視覺、感測系統及智慧製造解決方案。

人形機器人台鏈接單暨出貨概況
人形機器人台鏈接單暨出貨概況

業內人士指出，全球人形機器人品牌正陸續跨入量產與商用部署期。其中，特斯拉已為Optimus安裝首代產線，準備擴大量產；宇樹科技創辦人王興興預估全年出貨目標約在1萬至2萬台，產能相較去年至少翻倍成長。Agility Robotics的Digit也進入商業部署，專用工廠年產能上看萬台。

隨各大品牌由原型機、場域驗證轉向批量生產，關節模組、滾珠螺桿、線性滑軌、減速機、馬達及AI視覺等零組件拉貨動能同步放大，台鏈業者全面接單並出貨，將逐步放量。

上銀科技董事長卓文恒證實，上銀已向國內外機器人代工廠出貨「人形機器人手臂模組」，並開始承接較大訂單，顯示其在人形機器人領域已從「客戶驗證」邁入「量產階段」。

羅昇將發表首款自主研發的ACTDG45-O機器人關節模組，結合伺服驅動、運動控制及機器視覺能力；富田則將公開機器人手臂關節模組與自主研發的機器狗，並攜手上緯、羅比芯科技及創博，展示關節馬達、一體化驅動模組及次世代動力架構。

和椿將展示人形、輪式及四足機器人、無人拖板車與功能型自主移動機器人；新代則攜手聯達智能與正鉑雷射，整合運動控制、AI機器人、精密加工及雲端管理。

拉貨 機器人 上緯 上銀

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