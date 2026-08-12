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營建業AI革命來臨！台中建經大師講座揭示建築數位化新藍圖

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
建經協會大師講座邀請風光集團創辦人吳律謙與築智科技執行長曾怡茹，剖析營建業的AI轉型之路。記者宋健生／攝影
建經協會大師講座邀請風光集團創辦人吳律謙與築智科技執行長曾怡茹，剖析營建業的AI轉型之路。記者宋健生／攝影

迎戰AI時代，建築產業正迎來一場從傳統施工邁向數據化管理的數位革命。台中市建築經營協會8月份大師講座，迎來雙講座模式，12日邀請風光集團創辦人吳律謙與築智科技執行長曾怡茹，分別從產業生態系建立與模型數據落地執行的角度，全面剖析營建業的AI轉型之路。

台中市建築經營協會理事長紀樹能表示，面對缺工與營建成本高漲，AI與數位化轉型已是建築業不可迴避的課題，本次邀請的兩位講者，皆為業界推動建築數位化的先驅，透過他們實務經驗的分享，可協助中部建築同業突破傳統模式，掌握AI時代的營建新解方。

吳律謙長期深耕建築建材產業，專注於高性能門窗、綠建築與建築數位化整合，他帶領集團自主開發建築數位平台Spacecode，致力推動建築產業從傳統施工模式邁向供需協同與AI化管理。

吳律謙今天以「從傳統產業到AI產業生態系」為題，指出AI要真正進入建築業，必須先讓產業資料被標準化與結構化，建立一套可讓AI讀取材料、數量、價格與工期的共同語言。他強調，未來的建築公司，將運用AI提前預測專案風險與材料需求，從事後管理走向事前推演。

曾怡茹則具備深厚的跨領域與國際實戰經驗，她畢業於台灣大學資訊工程學系與美國賓州大學建築研究所，並擁有澳洲註冊建築師資格，曾任職於聯盛地產數位部雪梨與新加坡團隊，分別擔任運算設計建築組長及技術產品經理。

她以「營建業AI垂直整合-從模型數據到現場執行」為題，深入探討營造業預鑄施工、AI切圖整合以及SparkEngine幾何通用引擎的實際應用，並分享營造業上下游應用與海外高科技產業衍生的實戰經驗。

紀樹能指出，建築產業從資料標準化到現場執行的每個環節，若能透過數位工具相互連動，將是建設公司、營造廠與建材商共同升級的關鍵，這場雙大師講座，為中部建築業界帶來最前瞻的數位轉型視野。

建經協會理事長紀樹能(中)與兩位講師風光集團創辦人吳律謙(左)、築智科技執行長曾怡茹(右)合影。記者宋健生／攝影
建經協會理事長紀樹能(中)與兩位講師風光集團創辦人吳律謙(左)、築智科技執行長曾怡茹(右)合影。記者宋健生／攝影

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