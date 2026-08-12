營建業AI革命來臨！台中建經大師講座揭示建築數位化新藍圖

迎戰AI時代，建築產業正迎來一場從傳統施工邁向數據化管理的數位革命。台中市建築經營協會8月份大師講座，迎來雙講座模式，12日邀請風光集團創辦人吳律謙與築智科技執行長曾怡茹，分別從產業生態系建立與模型數據落地執行的角度，全面剖析營建業的AI轉型之路。

台中市建築經營協會理事長紀樹能表示，面對缺工與營建成本高漲，AI與數位化轉型已是建築業不可迴避的課題，本次邀請的兩位講者，皆為業界推動建築數位化的先驅，透過他們實務經驗的分享，可協助中部建築同業突破傳統模式，掌握AI時代的營建新解方。

吳律謙長期深耕建築建材產業，專注於高性能門窗、綠建築與建築數位化整合，他帶領集團自主開發建築數位平台Spacecode，致力推動建築產業從傳統施工模式邁向供需協同與AI化管理。

吳律謙今天以「從傳統產業到AI產業生態系」為題，指出AI要真正進入建築業，必須先讓產業資料被標準化與結構化，建立一套可讓AI讀取材料、數量、價格與工期的共同語言。他強調，未來的建築公司，將運用AI提前預測專案風險與材料需求，從事後管理走向事前推演。

曾怡茹則具備深厚的跨領域與國際實戰經驗，她畢業於台灣大學資訊工程學系與美國賓州大學建築研究所，並擁有澳洲註冊建築師資格，曾任職於聯盛地產數位部雪梨與新加坡團隊，分別擔任運算設計建築組長及技術產品經理。

她以「營建業AI垂直整合-從模型數據到現場執行」為題，深入探討營造業預鑄施工、AI切圖整合以及SparkEngine幾何通用引擎的實際應用，並分享營造業上下游應用與海外高科技產業衍生的實戰經驗。

紀樹能指出，建築產業從資料標準化到現場執行的每個環節，若能透過數位工具相互連動，將是建設公司、營造廠與建材商共同升級的關鍵，這場雙大師講座，為中部建築業界帶來最前瞻的數位轉型視野。