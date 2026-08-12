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8品牌召回逾8.7萬顆行動電源 經部籲民眾主動查詢
近期行動電源起火、冒煙事件頻傳，根據經濟部標準檢驗局商品召回資料，今年截至目前已有8家品牌業者、超過8.7萬顆產品宣布召回。標準局表示，已要求業者定期回報執行情形，並將持續追蹤召回進度，同時也呼籲民眾主動查詢商品召回資訊。
根據標檢局商品安全資訊網公布的商品召回資訊，今年截至目前，宣布召回的品牌包括acerGadget、LaPO、PUREGEAR普格爾、YOMIX優迷、GUXON、GTCASE、亞果元素及MEGA KING（神腦國際）等8家業者，召回原因包括電池膨脹、電芯瑕疵、放電管理晶片異常及二次鋰電池內部瑕疵等，可能造成產品過熱、外殼變形，甚至有起火風險。
其中，LaPO型號WT-08P召回2.5萬台，為目前召回數量最多；其他包括acer Gadget型號P-187召回1萬7856台，MEGA KING旗下MK10050 iHard召回1萬3036台，以及GUXON召回1萬140台、亞果元素GRAVITY30W召回9000台、YOMIX優迷、GTCASE及PUREGEAR普格爾等品牌，也分別針對特定型號辦理召回。
標準局回應中央社記者詢問表示，召回作業仍持續進行中，回收率將隨消費者陸續辦理退換貨而持續變動。標準局已要求業者定期回報召回執行情形，並持續追蹤召回進度。
標準局指出，若發現相關事故持續發生，將進一步掌握商品販售通路及業者提供的退換貨措施，並視情況要求業者採取更積極的召回作為，以提升召回成效。
標準局也呼籲，民眾可主動查詢商品召回資訊，如持有已公告召回的行動電源，應立即停止使用，並儘速向業者辦理回收、退貨或換貨，以確保使用安全。
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