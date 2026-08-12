聽新聞
0:00 / 0:00

8品牌召回逾8.7萬顆行動電源 經部籲民眾主動查詢

中央社／ 台北12日電

近期行動電源起火、冒煙事件頻傳，根據經濟部標準檢驗局商品召回資料，今年截至目前已有8家品牌業者、超過8.7萬顆產品宣布召回。標準局表示，已要求業者定期回報執行情形，並將持續追蹤召回進度，同時也呼籲民眾主動查詢商品召回資訊。

根據標檢局商品安全資訊網公布的商品召回資訊，今年截至目前，宣布召回的品牌包括acerGadget、LaPO、PUREGEAR普格爾、YOMIX優迷、GUXON、GTCASE、亞果元素及MEGA KING（神腦國際）等8家業者，召回原因包括電池膨脹、電芯瑕疵、放電管理晶片異常及二次鋰電池內部瑕疵等，可能造成產品過熱、外殼變形，甚至有起火風險。

其中，LaPO型號WT-08P召回2.5萬台，為目前召回數量最多；其他包括acer Gadget型號P-187召回1萬7856台，MEGA KING旗下MK10050 iHard召回1萬3036台，以及GUXON召回1萬140台、亞果元素GRAVITY30W召回9000台、YOMIX優迷、GTCASE及PUREGEAR普格爾等品牌，也分別針對特定型號辦理召回。

標準局回應中央社記者詢問表示，召回作業仍持續進行中，回收率將隨消費者陸續辦理退換貨而持續變動。標準局已要求業者定期回報召回執行情形，並持續追蹤召回進度。

標準局指出，若發現相關事故持續發生，將進一步掌握商品販售通路及業者提供的退換貨措施，並視情況要求業者採取更積極的召回作為，以提升召回成效。

標準局也呼籲，民眾可主動查詢商品召回資訊，如持有已公告召回的行動電源，應立即停止使用，並儘速向業者辦理回收、退貨或換貨，以確保使用安全。

經濟部 品牌 行動電源

延伸閱讀

台南2天2場漁電共生光電場火警 議員質疑「非巧合」促全面徹查

高血壓用藥「保你爾」療效、品質出現疑慮 食藥署要求回收8.7萬錠

四種玩具有高風險 選購須更小心…尤其這一種不合格率曾高達12％

高血壓藥用藥溶離試驗不合格 回收8.7萬錠

相關新聞

鴻海訂單能見度更好了 輪值CEO蔣集恆：客戶需求看到明年

鴻海昨（12）日舉行法說會，輪值CEO蔣集恆表示，現階段訂單能見度比5月法說會時更好，本季營運持續走高，2026年將強勁成長，全年營益率將超越去年3.2%水準，且客戶對AI需求仍非常強，已看到2027年。

鴻海一條龍解決方案 最大優勢

鴻海輪值CEO蔣集恆昨（12）日表示，鴻海在AI伺服器的優勢，是提供完整一條龍的系統解決方案，而非僅是單一產品。今年除了AI機櫃出貨將倍數以上成長，高速網路產品出貨也持續推進，800G以上交換機全年營收可望倍增，CPO全光交換機也將按計劃於第3季量產出貨。

鴻海上半年大賺逾千億元 純益年增27%、EPS 7.84元

鴻海昨（12）日公布第2季稅後純益599.74億元，是歷年最強第2季，優於預期，季增20%，年增35%，每股純益4.27元；上半年大賺逾千億元、達1,098.93億元，為同期最佳，年增27%，每股純益7.84元。

鴻海10億買廠地 衝刺光通訊

鴻海昨（12）日公告，董事會通過向鑫鴻國際投資股份有限公司負責人郭台強，購置位於新北市土城區中山路28號土地及地上物，交易金額為10億元，將用來發展光通訊等產業。

鴻海入股夏普十周年 推動多領域合作

鴻海今年邁入入股夏普十周年，昨（12）日鴻海法說會上，與夏普的合作及展望受關注。鴻海強調，將持續推動各項合作計畫，開創AI、機器人、電動車、智慧生活等多領域新的成長機會。

華碩AI伺服器營收看增150%！啟動發債計畫 籌資800億元

華碩昨（12）日於法說會指出，下半年AI伺服器、PC兩大業務可望同步成長，並上調全年AI伺服器營收成長目標，由原訂100％調高至150％，強調對下半年及明年營運有信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。