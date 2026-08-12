搶攻AI基礎建設、高科技建廠、能源等工程 中鼎在手訂單衝4903億元

中鼎（9933）12日法說會中指出，在集團積極搶攻AI相關工程、高科技建廠、能源工程下，截至七月底集團在建工程總金額攀升至4,903億元歷史新高，同時新簽約工程合約金額達838.09億元，業務拓展動能強勁。

中鼎表示，近年集團工程接單策略擴大AI相關基礎工程，不僅已承攬半導體領導廠商多座零廢與再生水等資源循環指標工程，也進一步搶進廠房基建商機，同時亦執行多座資料中心（Data Center）建置工作，近期更成功取得美商新加坡建廠工程，展現中鼎在高科領域的統包實力。

中鼎強調，目前新簽約工程中來自高科技工程占比已攀升達43%，加上低毛利工程已在去年全部結束，接下來中鼎集團將擴大搶進AI相關廠房基礎建設、資料中心等工程商機，後續營運可望逐季成長，毛利率維持穩健雙位數。

中鼎集團董事長楊宗興表示，中鼎將持續聚焦AI基礎建設、能源轉型、中東重建、核能及淨零循環經濟等高附加價值市場，加速將在建工程量能轉化為營收與獲利，全面提升獲利品質。

在AI與高科技工程布局上，中鼎積極切入全球供應鏈重組及AI算力爆發的龐大商機，目前已承攬半導體領導廠商多座零廢與再生水等資源循環指標工程，進一步搶進廠房基建商機，同時亦執行多座資料中心（Data Center）建置工作，近期更成功取得美商新加坡建廠工程，展現中鼎在高科領域的統包實力。

為提升競爭優勢，中鼎深化「科技工程戰略聯盟」的策略合作，整合台達電的智慧能源與電源散熱技術，透過技術互補與場域實證，加速建構高科技工程與綠色解決方案的商業化落地，全面搶攻AI高科技建設的全球版圖，並同步強化與台聚集團的低碳高值化材料，以及大亞集團的能源串接合作綜效。