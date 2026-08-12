影／台灣大公開收購精誠資訊 目標持股逾50%

台灣大哥大今（12）日召開董事會，晚間由總經理林之晨宣布，決議透過全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊普通股，目標增持至少39%股權。台灣大目前已持有精誠資訊11.86%股權，完成收購後，總持股將達50.86%以上。

台灣大表示，此次收購盼在AI時代深化與精誠資訊的ICT策略結盟，整合資訊IT與電信CT，創造跨售、AI及區域化三大綜效，並藉此擴大資服產業市占率，提升每股獲利（EPS），創造長期股東利益。

台灣大哥大總經理林之晨表示台灣大目前已持有精誠資訊11.86%股權，完成收購後，總持股將達50.86%以上。記者季相儒／攝影

台灣大哥大總經理林之晨表示，此次收購盼在AI時代深化與精誠資訊的ICT策略結盟，整合資訊IT與電信CT，創造跨售、AI及區域化三大綜效，並藉此擴大資服產業市占率，提升每股獲利（EPS），創造長期股東利益。記者季相儒／攝影